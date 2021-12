Revés profesional para Christian Gálvez, tras su separación de Almudena Cid

No corren buenos tiempos para el presentador y escritor Christian Gálvez. Si la semana pasada él y su esposa, Almudena Cid, sorprendían a todos con la noticia de su separación tras once años de su “Sí, quiero”, hoy conocemos que Gálvez ha sufrido un revés profesional. El presentador y la ex gimnasta rítmica habrían acordado tomar caminos separados el pasado mes de noviembre, aunque no se ha conocido públicamente hasta ahora.

Ambos formaron durante todos estos años uno de los matrimonios más queridos de las revistas del corazón, pues sus seguidores halagaban su solidez y sus continuas muestras de cariño, tanto ante los medios de comunicación como en sus respectivas redes sociales. Desde el anuncio, ninguno de los dos se había pronunciado públicamente al respecto hasta ahora.

Christian Gálvez ha reaparecido en sus redes sociales donde ha escrito: “Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender”, ha reflexionado, antes de dar un mensaje de agradecimiento. “Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas”.

Pero también el presentador afronta una difícil noticia profesional, ya que Gálvez planeaba que “La belleza nos une” fuera el programa que le devolviese a la cima de Telecinco, aunque Mediaset no lo ha considerado así y ha decidido finalmente ubicarlo en “Cuatro”.

El programa, que él mismo ha producido y presenta es uno de los proyectos de su vida, según él mismo reconoce, pero ha quedado relegado a un lugar de la parrilla con muy baja audiencia. El nuevo programa que dirigirá el escritor pretende dar a conocer el patrimonio de nuestro país y en él aportará sus conocimientos de historia, , algo que le sirvió de ayuda para la aprobación del proyecto por parte del grupo televisivo.