Isa Pantoja vuelve a despreciar a su madre biológica

Isa Pantoja ni se plantea contestar a la nueva petición de su madre biológica, Roxana Luque, de quedar con ella para tener una larga conversación que clarifique sus posturas. Al igual que dijo hace unos años, la única madre a la que reconoce es a Isabel Pantoja, y en este sentido desprecia la intención de la mujer que le dio la vida.

La peruana, que pretende entrar en el mundo de la Política en su país, ha recibido una jugosa oferta económica para hablar en un programa televisivo de los sábados. Oferta que, de momento, ha rechazado.

En una entrevista con el youtuber JuancaVlog, confiesa que “no pierdo la esperanza de contactar con mi hija, ya no depende de mi, sino de Dios y de una persona de la que no puedo descubrir su identidad. Mi interés no es sacar dinero, sino retomar la relación con ella. Ahora, económicamente, estoy mucho mejor, quiero estudiar y ser alguien en la vida. Quisiera llegar al poder legislativo, y postularme para ocupar una plaza en el Congreso en el 2026″.

La madre biológica de Isa Pantoja FOTO: Mediaset Telecinco

Roxana es una mujer humilde que no quiere escándalos, y preferiría que el reencuentro se produjera en privado.

Una fuente de la familia Pantoja deja entrever que la misma Isabel, la madre adoptiva de Isa P, estaría dispuesta a ayudar a que el reencuentro sea una realidad.

Pero son pocos los que calibran esa posibilidad, si en tantos años la tonadillera ha eludido cualquier contacto con Roxana, ahora es difícil de creer que haya cambiado de opinión. Bastantes berenjenales tiene a la vista como para meterse en un nuevo frente polémico.