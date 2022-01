Ortega Cano recibe los recuerdos que le envío Rocío Carrasco y Gloria Camila se pone nostálgica

La semana de la crónica social comenzaba con el tráiler de la segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco, en el que se podía ver a la primogénita de la Jurado abrir alguno de los famosos contenedores repletos de enseres de su madre. En ellos encontró algunas pertenencias de Ortega Cano y sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila, a quienes les hizo llegar estos recuerdos. Sin embargo, aconsejado por sus abogados y estupefacto ante la sorpresa, el torero se negó a recibir aquellas cajas sin dar muchas más explicaciones. En cambio, ahora ha sido él mismo quien ha confirmado que ya las tiene en su poder.

“Ya están en mi casa”, ha señalado Ortega Cano, aunque de momento prefiere no aclarar si ya ha desempaquetado todas las pertenencias para sumergirse en los recuerdos con su difunta esposa: “Estamos en ello”. En cambio, Gloria Camila sí ha compartido en su cuenta de Instagram unas entrañables fotografías nunca antes vistas, en las que aparecen ella y su hermano de pequeños junto al torero. “Alguien a quien quiero mucho me ha mandado estas fotos, y claro, no he podido resistirme a compartirlas con vosotros”, ha expresado la joven a sus más de 800.000 seguidores.

Parece que Gloria Camila se refiere a Ortega Cano, quien le habría hecho llegar las fotografías después de encontrarlas en las cajas que Rocío Carrasco le hizo llegar. “Ahí acabábamos de llegar, y estábamos disfrutando de papi, y de la que iba a ser nuestra nueva familia. No he podido evitar lo inevitable”, ha concluido la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

Ante tan entrañable publicación, Rocío Flores no ha podido evitar comentar lo preciosa que le parecían las fotografías. “Me muero. Os quiero con todo mi corazón”, ha expresado la hija de Rocío Carrasco.

Este envío que Rocío Carrasco ha hecho llegar a Ortega Cano y sus hermanos podría entenderse como una nueva muestra de acercamiento entre las dos partes de la familia, cuyo enfrentamiento se ha alargado en el tiempo más de lo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Por su parte, Gloria Camila ha dejado claro en varias ocasiones que no tendría inconveniente alguno en reunirse con su hermana para intentar acercar posturas, aunque deja en su tejado la responsabilidad de dar el primer paso.

Diferente parece la postura de Rocío Carrasco, quien dice no estar preparada para reconciliarse con sus hermanos y sus hijos. Sin embargo, el hecho de que haya rescatado estos recuerdos y se los haya hecho llegar a Gloria Camila y Ortega Cano podría significar que empieza a estar lista para enfrentarse a su pasado.