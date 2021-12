Gloria Camila señala a su acosador particular y estalla: “Vivimos en una sociedad de mierda”

El estreno de la serie documental de Rocío Carrasco ha vuelto a poner el foco las problemáticas familiares que todavía no se han solucionado y a buena parte de sus protagonistas. Entre ellos se encuentra Gloria Camila, que en los últimos meses se ha convertido en el blanco de las críticas de los defensores de su hermana mayor, con la que no tiene contacto desde hace años. La joven colombiana se encuentra cada día decenas de comentarios negativos en sus redes sociales, algunos de ellos muy ofensivos, y hoy ha querido compartir con sus seguidores una sentida reflexión acerca de los peligros que conlleva el odio en las plataformas digitales.

“Vergüenza de hija postiza”, “tu padre es un asesino”, “maleducada” o “comeculos” son algunos de los insultos y afrentas con los que Gloria Camila tiene que lidiar cada día, unos ataques desmedidos contra los que ha dicho basta. “Últimamente nos lamentamos de sucesos horribles que pasan en el mundo, del odio que hay en la sociedad, de la poca humanidad en las redes, pero veo que muchos que predican, lo fomentan a la vez”, ha comenzado señalando la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

La joven parece referirse al trágico suicido de Verónica Forqué, un suceso que puso el foco en la salud mental y en los daños que puede provocar el odio a través de las redes sociales. “No avanzamos como sociedad ni como personas. Por eso a veces digo que quiero más a mi perro que a algunas personas, porque vivimos en una sociedad de mierda”, ha estallado Gloria Camila, harta de tener que hacer frente a decenas de comentarios vejatorios.

Gloria Camila en su cuenta de Instagram FOTO: @gloriacamilaortega Instagram

Además, la actriz de ‘Dos vidas’ ha señalado a su acosadora particular, a quien ha exigido que deje de enviarle comentarios ofensivos y ataques a través de sus redes sociales.

Gloria Camila ha lamentado que recibir mensajes así de forma constante “te consume”, sobre todo si se trata de una persona especialmente sensible, como es su caso. “Todo me afecta, todo me lo tomo muy a pecho. Me pregunto: ‘¿por qué yo?’. Intento busca una solución y una respuesta a todo. Así que, por favor, cuando vayáis a escribir un mensaje, pensad en cómo lo va a recibir la otra persona. aunque os caiga fatal, pensad que detrás hay alguien con sensibilidad y sentimientos”, ha concluido la joven.