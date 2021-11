Gente

Mala relación

Michu, persona non grata en la familia Ortega Cano

Ortega Cano está harto de Michu, por no querer, no quiso ni leer la última exclusiva concedida por la última novia de su hijo Josefer hace un par de semana. El torero, y su familia, no entienden el afán de protagonismo de una mujer que, en realidad, solamente les ha traído problemas y habladurías.

Si hemos de hacer caso a la esposa del diestro, Ana María Aldón, Michu y Josefer ya no son pareja sentimental. Acaban de romper su relación.

Los rumores apuntan a que el hoy ingresado en un centro de desintoxicación de la localidad madrileña de Ciempozuelos, ha hecho caso de los consejos familiares, entiéndase su padre y su hermana Gloria Camila, para que se separe de una mujer que, según ellos, no le conviene.

Eso si, la hija de Michu y Josefer, que adora a su padre, al que apenas ha visto en persona unas pocas veces en sus pocos años de vida, la mayoría de las veces por vídeollamada, no va a quedar desatendida. Ortega ya se encarga de ayudarla económicamente desde que su hijo ingresó en el centro de desintoxicación, nunca la dejó abandonada.

A la familia de Josefer lo que más les molesta de esa chica es que actúe por cuenta propia, generando historietas, inventando bodas, mintiendo en los medios, en fin, generando un futuro que Ortega y sus íntimos califican de fantasioso y sin argumentos.

Es mas, Michu se contradice a sí misma continuamente, tal y como ocurrió hace unos meses cuando aseguró a un periodista que ya tenía fecha para su boda con Jose Fernando, se desdijo después, y meses más tarde reconoció, previo pago, que sí habría boda y que se celebraría en el verano de 2022.

Al final, y siempre según Aldon, si no cambia la situación, ni se celebrará la boda, ni se cumplirá el vaticinio lanzado por Michu en el sentido de que ya había visto el piso de Madrid en el que pensaba vivir con Josefer y la hija de ambos cuando él sea dado de alta. Otra cosa desmentida por Ana María.