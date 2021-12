Las imágenes de Michu con José Fernando que remueven a Gloria Camila

Gente

Vídeo

Michu y Gloria Camila han reabierto su guerra. Hace pocas semanas, la hija de Ortega Cano se mostró de lo más crítica con su cuñada a raíz de la entrevista que concedió a una conocida revista del corazón y de las fotografías en la tumba de su madre, Rocío Jurado, que acompañaban el reportaje. Además, la actriz aprovechó su encuentro con la prensa para señalar que su hermano José Fernando había puesto fin a su relación con la madre de su hija María del Rocío y que la boda que esta anunciaba era solo producto de su fantasía. Sin embargo, unas nuevas imágenes dan a entender todo lo contrario.

Michu ha publicado en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 25.0000 seguidores, un vídeo que protagoniza junto a su hija y José Fernando. Los tres aparecen bailando muy animados y felices en lo que parece ser el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos donde el joven permanece ingresado desde el año 2017 para tratar sus problemas de adicciones. “La familia Ortega Rodríguez os desea feliz Navidad”, rezan las imágenes que la nuera de Rocío Jurado ha compartido. Parece que envía así un claro mensaje a todos los que cuentan que su relación con el padre de su pequeña ha terminado, incluyendo a la misma Gloria Camila o Ana María Aldón.

Puestos en contacto con Michu, la novia de José Fernando ha evitado pronunciarse sobre este vídeo o cualquier otro asunto relacionado con su mediática familia política. La joven ha adoptado desde hace tiempo la postura del silencio, que solo rompe cuando hay un cheque de por medio.

La condena de Michu

La semana pasada se hizo público que la pareja de José Fernando había sido condenada años atrás a varios meses de prisión por un delito contra la salud pública, un filtración de la que ella misma parece culpar a la familia Ortega Cano. “Qué queréis vender con esto? Cuidado con lo que dais a entender, que el juzgado me pilla cerquita de casa”, advirtió.

Aunque parecía que su relación con Gloria Camila se había encauzado, las cuñadas vuelven a estar en pie de guerra y ya ninguna disimula su animadversión. “A mí me da igual, que conmigo haga lo que quiera. Pero me duele por parte de mi hija, porque es su tía”, señaló Michu, acusando a la hermana de José Fernando de no involucrarse lo suficiente con su sobrina pequeña.