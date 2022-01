Ellas se prefieren rubias

Lo de cambiar el título de la película de Marilyn no es porque sí (ni una osadía). Es un hecho que, de repente, todas quieren ser rubias. Amelia Bono y Pilar Rubio han sido las últimas en unirse a la legión-dorada. Consultamos a diferentes expertas por qué, al final, las famosas –y no tan famosas– se pasan al «blond».

Al cambio de Pilar Rubio ya estamos más que acostumbrados. Pero al de Amelia Bono, no. ¡Ha sido toda una sorpresa! Tiene un tono rubio mucho más luminoso y llamativo que el habitual. La artífice de este cambio es la estilista y colorista Ana Lérida (Anara by Ana Lérida Barcelona) que ha apostado por su archiconocida técnica «French Balayage Vanila». «Es una de las coloraciones más solicitadas. Unas mechas que se funden con el cabello que puede lograrse en todas las tonalidades», señalan desde el salón.

Y nuestra pregunta es, ¿por qué todas quieren ser rubias? La peluquera Diana Daureo (con salón homónimo en Madrid) nos da la respuesta: «El rubio es un tono de pelo que rejuvenece, eso es así. Suaviza mucho las facciones. Pero ojo, no vale cualquiera. En el salón somos expertos en clavar los rubios que favorecen por su naturalidad, esos que parecen no teñidos. Lo que más estamos haciendo ahora son las mechas «newchuck» o «sunchild». Las que luce Sarah Jessica Parker en «And Just Like That». Son como las de los 90, pero sin la raíz tan marcada y con un resultado mucho más natural, como cabello tocado por el sol. Favorecen a todas porque se personalizan y, al iluminar el rostro, produce ese efecto «antiaging» que tanto desean, señala la experta.

Vaya, parece que ahora sí entendemos por qué todas quieren ser rubias. ¿Seré yo la siguiente?