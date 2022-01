El secreto de Pilar Rubio: Bótox, ácido hialurónico y mechas “dark vanilla”

No miente Pilar Rubio, pareja de Sergio Ramos, cuando asegura que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, al menos en el rostro, en realidad no es necesario si se recurre a los tratamientos de medicina estética que previenen el envejecimiento facial, aportando al rostro el colágeno y la elastina que vamos perdiendo.

Los productos de belleza preferidos de Pilar Rubio son el clásico bálsamo Eight Hours de Elizabeth Arden que utiliza en labios, cara y manos. Además, es fiel a la crema hidratante de Suiskin, a las cápsulas de Eve Lom, al desodorante Green Tea de Elizabeth Arden, al aceite seco de Nuxe para el cuerpo y el pelo, y al agua termal de Avène. Y su perfume favorito es I Am Juicy Couture de Juicy Couture. Eso es tener buen gusto.

Pero, ¿cómo cuida su piel? Según ella misma reconoce bebiendo mucha agua y durmiendo ocho horas, dos básicos para la salud y la belleza.

Pilar Rubio en su cuenta de Instagram. FOTO: @danphto

Lo que más llama la atención de la presentadora, a punto de cumplir 44, es que el paso del tiempo no hace mella en su rostro y entre los responsables de ello se encuentra el bótox. La toxina botulínica abre la mirada, resalta los ojos y difumina las arrugas de expresión en el tercio superior del rostro. El tratamiento consiste en relajar los músculos depresores que provocan la arruga para potenciar la fuerza de los músculos elevadores que se han debilitado por el paso del tiempo. Es el tratamiento más demandado.

Luce, además, una piel resplandeciente, de buen grosor, consistencia, tono y textura. La clave está no solo en la alimentación y el ejercicio físico, sino también en la terapia celular con factores de crecimiento de su propia sangre que ayuda a la formación de colágeno y elastina, activa la vascularización, el drenaje celular y elimina toxinas. También la combina con mesoterapia a base de ácido hialurónico con vitaminas.

Además se ha tratado con ácido hialurónico para dar volumen en los labios. Pero ¿cuál es la mejor manera de conseguir que tengan una apariencia natural? Ponerse en manos expertas y utilizar productos de primera calidad, como el ácido hialurónico reticulado especial para labios, Belotero o Restilane que no inflama y mantiene la forma original de la boca. Estos rellenos son biodegradables, reabsorbibles, no producen sensibilidad, ni alergias y se integran perfectamente en el tejido. También es muy posible que se haya infiltrado ácido hialurónico para prevenir las arrugas peribucales, lo que se llama la técnica de blanching. ¿ El responsable ? El doctor Julian Bayon.

Su dentadura se la cuida Carlos Sainz, un odontólogo con un trayectoria a caballo entre España, EEUU y Reino Unido, que, además, es un absoluto «influencer». Tiene más de 115.000 seguidores en Instagram. Tanto Sergio Ramos como ella han pasado por sus manos. Lo último que ha probado es el tratamiento de blanqueamiento dental Enlighten Evolution 3.

En cuanto al pelo ha dado el bombazo al pasar del negro azulado a un color vainilla de la mano de María Roberts. Lleva además extensiones en la cabeza y en las pestañas así como micropigmentacion en cejas y pestañas para dar más profundidad al azul de su mirada.