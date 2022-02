La familia de Olga Moreno presiona para que se divorcie de Antonio David

En la familia de Olga Moreno no entienden su ambigua situación con Antonio David Flores. Si realmente lo suyo no tiene solución, por qué juegan al desconcierto y no se divorcian de una vez.

Una fuente muy cercana a Olga nos descubre que “todos le aconsejamos que se divorcie de una vez, que no aguante más a ese hombre que le hace tanto daño. Que no se haga la menor ilusión de que pidiera haber una reconciliación, porque, desgraciadamente, sigue enamorado del padre de su hija. No se da cuenta de que la lleva engañando desde hace tiempo con esa tal Marta. Hay que tener poca vergüenza. ¿Y ahora que pretende: hacer un doble juego, estar con las dos a la vez? Olga debe centrarse en vivir su propia vida, en tener un futuro mejor, en volcarse en su hija y seguir manteniendo una unión tan fuerte con Rocío y David, los hijos de Antonio. Todos estamos sufriendo mucho por la situación.”

Olga Moreno, Rocío Flores y Antonio David FOTO: Gtres

En conversación con la periodista Marisa Martín Blázquez, Olga confirmó que no estaban preparando los papeles del divorcio y que, aunque el matrimonio está roto, “las cosas seguirán igual”, lo que supone que Flores continuara quedándose bajo el mismo techo que ha compartido con su ex mujer durante tantos años. Pero deja bien claro que “cada uno puede hacer su vida como quiera”, porque ya no son pareja.

Marta Riesco FOTO: marta.riesco Instagram

A Marta Riesco no le gusta lo más mínimo esta fórmula post matrimonial, y,como ya publicamos en exclusiva en La Razón, le ha pedido explicaciones a su novio. Se rumorea que ya han tenido su primera crisis e incluso que podrían haber roto. Lo de la ruptura ya se ha desmentido, pero la visita de Marta a la clínica López Ibor demuestra que sus ataques de ansiedad y sus problemas por tanto acoso mediático, aparte de las dudas que le genera la actitud de Antonio, le están afectando demasiado.