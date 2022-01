Primicia: recomiendan a Marta Riesco que no acoja a Antonio David en su casa

Un mar de dudas. ¿Seguir los impulsos de su corazón o hacer caso a los consejos de sus allegados? Marta Riesco está recibiendo presiones por parte de algunos de sus seres queridos para que no meta en su casa a Antonio David Flores. Le advierten de que sería una grave equivocación porque están convencidos de que el ex guardia civil no es sincero en sus pretensiones sentimentales con la reportera.

Pero el amor es ciego, y a veces el corazón y los ojos no quieren ver lo que para otros es una evidencia. Ya hemos publicado en esta web la preocupación de la periodista por cómo se están desarrollando los acontecimientos, por el anuncio de Olga Moreno, esposa de Antonio, de que no habrá divorcio. Ilusiones vanas que se desvanecen para mal de Marta, que está algo alicaída ante la actitud de su nueva pareja.

Uno de esos allegados que desconfían de Flores sería la madre de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, quien ha dicho que no le gusta Antonio David para su hija. Fue tajante al dar su opinión al respecto.

Antonio David en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Marta se hizo la sorprendida, pero nada más lejos de la realidad. Su progenitora ya le había dado con anterioridad su parecer sobre el todavía marido de Olga Moreno.

Lo malo es que Riesco ha cambiado la C de su apellido por la G que le convierte en Riesgo. Se ha lanzado al vacío sin red declarando su amor incondicional por un hombre que no termina de dar un paso adelante en su relación. ¿Estamos ante el principio del fin de una ruptura ya anunciada por algunos medios de comunicación?