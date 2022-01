Marta Riesco, confundida y decepcionada, pide explicaciones a Antonio David

Confundida y decepcionada. Marta Riesco, enamorada y confiada, no comprende que su pareja, Antonio David Flores, no solicite el divorcio de Olga Moreno. Y no solamente eso, sino tampoco le entra en la cabeza que el ex guardia civil y la empresaria sigan compartiendo piso en Málaga.

La reportera de “El programa de Ana Rosa”, aseguran en Telecinco, está demasiado “enganchada” al hoy youtuber, y esperaba que al salir a la luz su relación, Antonio diera un paso adelante solicitando el divorcio. Y de ahí el pedir explicaciones…

Antonio David Flores y Olga Moreno FOTO: Gtres

Pero la situación es tan ambigua que ella ya no sabe por dónde van los tiros.

Esta historia se está convirtiendo en tan rocambolesca que ya hay quien se aventura a decir que en un futuro no muy lejano Olga y su marido podrían darse una nueva oportunidad.

¿Por qué, entonces, Flores sacó el comunicado anunciando su ruptura y el inicio de una relación con Marta?

Es evidente, y las imágenes lo atestiguan, que Olga está viviendo una pesadilla, su llanto dentro de un coche, consolada con enorme cariño por Rocío Flores, lo demuestra.

Es imposible borrar de un plumazo veintitantos años de amor, Olga peleó hasta el final para salvar su matrimonio. Enterarse de que su marido le era infiel con otra mujer le rompió el corazón. Y dicen que está realizando un gran esfuerzo para que la familia no se rompa definitivamente. Debe ser en lo único que están de acuerdo Antonio y Olga.