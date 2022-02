Andrés Pajares: “Con mi hija Mari Cielo ya estoy reconciliado”

Su madre quería que Andrés Pajares fuera director de banco pero él tenía madera de artista. El actor se abre en canal en «Pajares&Cia», la serie documental de Atresplayer Premium, estrenada el pasado 23 de enero.

Estamos ante un icono del cine de destape de los ochenta que se ganó el favor de la crítica en los inicios de los noventa, tras protagonizar la laureada película «Ay, Carmela». Hoy, a sus 81 años, asegura que «no quiero ni escuchar la palabra retirada, sigo al pie del cañón, con la misma ilusión de mis inicios. Estoy escribiendo la segunda parte de mis memorias y el guión de una comedia que se titula «Cinco horas con Miriam», que es una parodia muy divertida de «Cinco horas con Mario». Además, tengo montado un espectáculo de humor y lo voy representando por España siempre que me lo piden».

Lejos quedan ya aquellas pequeñas giras «por los pueblos, con mi primera mujer, la fallecida Mabi Burguera, madre de mi hijo Andrés, que era una estupenda actriz. Formamos pareja cómica. Recaudábamos tan poco dinero que, en ocasiones, teníamos que pedir limosna para poder comer. Fue una etapa muy jodida…».

María del Carmen Bruguera, de nombre artístico «Maby», formó pareja cómica con Andrés Pajares en los años 60. Lo suyo fue un flechazo a primera vista y no se separaron hasta el día en que ella falleció

Igual que cuando años antes «robaba libros y los vendía por la calle para comprar entradas e ir al teatro. Desde niño soñaba con ser actor, aunque mis padres no lo veían bien y mi madre quería que llegara a ser director de banco. Pero me salí con la mía, a base de mucho esfuerzos y estrecheces», relata emocionado.

El amor de su vida

Su vida sentimental está marcada por cuatro mujeres, la mencionada Mabi, Chonchi Alonso (madre de su hija Mari Cielo), Conchi Jiménez y su actual esposa, Juani, la mujer que ha devuelto la serenidad que le faltaba a su vida.

«Era mi secretaria, y con el paso de los años, la amistad se convirtió en un gran amor. Nos casamos en secreto, no queríamos una ceremonia multitudinaria. En tantos años de convivencia nunca hemos tenido una crisis grave. Juani es una mujer muy generosa, en lo bueno y en lo malo. Nos reímos y lloramos juntos, está siempre muy pendiente de mí. Es extraordinaria. Me fue enamorando sin decir nada, yo la amaba a escondidas, estaba casada y nunca quise entrometerme en su matrimonio, pero se divorció y no tardé en declararle mis sentimientos. Mi suerte fue ser correspondido…». Dos son sus mayores parejas artísticas, Fernando Esteso, con el que llegó protagonizar nueve películas; y Carmen Maura, su partenaire en «Ay, Carmela». A la segunda le guarda «un gran cariño, y Fernando es como mi hermano», dice.

Andrés Pajares y Juani, en Sevilla tras convertirse en marido y mujer La Razón

Además, es padre de tres hijos, Andrés, Mari Cielo y Eva. Con la segunda ha mantenido una relación de amor-odio intermitente: «Con Mari Cielo me he reconciliado. El pasado, pasado está. Es mi hija y la quiero. Gracias a Dios, hoy en día mantengo una estupenda relación con los tres». Les quiere y le quieren. Igual que ocurre con la gente con la que se cruza por la calle. Habla con orgullo cuando cuenta que «me paran, me piden hacerse fotos conmigo, me siento uno de los actores más queridos de este país. Ese es uno de mis mayores orgullos».

Fama de ligón

Andrés Pajares estuvo considerado uno de los artistas más ligones de España, pero él siempre ha huido de «ese tipo de calificativos. Nunca fui un seductor, ni me iban los rollos fáciles. En el fondo soy muy tímido, esa es la pura verdad».

En su primer libro de memorias desveló que su primera experiencia sexual fue en su infancia: «Tenía cuatro años y una niña me hizo una pajilla. Sentí tanto placer que me aficioné a ello, ja, ja, ja. Y a los diez me dio un orgasmo telefónico mientras hablaba de guarrerías con una amiga de mi madre». «Mis padres no pensaban tener más hijos, porque antes que yo naciera se les murió un hijo con apenas quince años. Pero algo debió fallar en el preservativo de mi padre porque llegó un nuevo embarazo. Mi madre era super protectora. En invierno, cuando me llevaba al colegio, me ponía tanta ropa que mis amigos me bautizaron como ‘El guerrero del antifaz’, porque parecía que escondía mi cara a todo el mundo», recuerda.

Andrés Pajares y Fernando Esteso en una escena de la película 'Los liantes' (1981)

En 2022, el actor se ve como «un mayor con alma de joven, con sus achaques de espalda, de la que ya me han operado varias veces, pero positivo y fuerte».

Un hombre que tanto ha hecho reír a los españoles con sus divertidas películas y obras teatrales, admite, no obstante, que «soy de lágrima fácil, llorar es un gran desahogo cuando te sientes mal, o ante las emociones. No debes tragarte las penas».