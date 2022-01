«Pajares & CIA», la verdad de las «españoladas»

En pleno esplendor del formato docuserie resulta fácil preguntarse quiénes serán sus protagonistas dentro de treinta años. Seguramente lo sean pioneros como Ibai Llanos o figuras rompedoras del humor como David Broncano o Los Chanantes. Pero hace falta mirar al pasado para valorar la evolución del humor de hoy, y eso sería imposible sin conocer el fenómeno de Andrés Pajares y Esteso, uno de los primeros duos cómicos, de los que bebieron otras parejas posteriores como Martes y Trece. Ambos fueron pioneros en casi todo, en cine, en teatro y hasta en formato de canciones, como la mítica «La Ramona». Influencers de otros tiempos en los que sin redes sociales ya había haters, y bien los sufrió Pajares.

ATRESplayer PREMIUM estrena hoy domingo la docuserie «Pajares & CIA», coproducida por Atresmedia TV y Producciones del Barrio. La plataforma lanzará un episodio nuevo cada domingo. Hablamos con uno de los productores, Víctor Morilla, quien ya ha trabajado con Atresmedia en Salvados o «Lo de Évole». A pesar de haber rodado entrevistas con el Papa, Leo Messi o Pau Donés, conocer a un personaje como Pajares le ha marcado. «Es un icono, un mito. Ni si quiera he llegado a proponérselo a Évole como entrevistado por que creo que merece, un repaso por su trayectoria que vaya más allá de una entrevista puntual», cuenta Víctor. Para él lo que tiene que tener un personaje para merecer una docuserie es que «haya estado en una exposición constante y por lo tanto se pueda valorar su gestión del éxito. Alguien cuyo trabajo explique lo que ha sido una época concreta de una parte del planeta».

Raphael o Pau Gasol han sido los últimos en protagonizar este género cada vez más popular, pero que parece no tener fin. «Lo bueno de la telerrealidad es que no tiene límites y no depende de la creatividad de guionistas. Lo más bonito es demostrar al espectador que no conoce tanto a los famosos como cree».

Una de las reflexiones que hace la serie es lo rápido que una celebridad puede ser descendida a los infiernos por la opinión pública. De hecho, «Pajares & CIA» acompañará al actor en su momento de menor reputación, cuando era perseguido diariamente por la prensa del corazón. «Creo que esta serie nos ayuda a darnos cuenta de que estamos evolucionando en ese aspecto. Antes los platós era un espacio donde todo valía y se podía destruir la imagen de cualquier persona. Ahora ya no abusamos tanto de los famosos». Además, Víctor asegura que antes al haber menos canales y medios de comunicación todo lo que salía en una pantalla era completamente viral y los famosos eran mucho más masivos».

Payaso triste

Víctor, que ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a mucho cómicos, asegura que en muchos de ellos se cumple el fenómeno del «payaso triste», la amargura que está detrás del necesitar la aprobación social constantemente. «Reírse todo el tiempo de sí mismo también puede ser dañino».

Pero esta serie también es un reto para las nuevas generaciones a las que el humor de la época pueda parecer burdo, grosero o machista. «Creo que no es malo que se analice el humor de la época con una mirada crítica, siempre que sea de forma comprensiva y sin juzgar a los artistas ni a todas las películas como españoladas. Yo ahora volvería a ver las películas de Pajares con mis hijos, son obras sin maldad».

El propio productor reconoce haberse sorprendido cuando ha contactado con actores actuales para que participen en el documental. Me ha impresionado el respeto que actores consagrados de hoy siguen sintiendo por él. Además de la colaboración de su inseparable Fernando Esteso, algunos de estos artistas son: Carmen Maura, Antonio Resines, Concha Velasco, José Sacristán, Javier Gutiérrez, Javier Cámara, María Barranco, Millán Salcedo, Arévalo y Emma Ozores. Aún así, faltan algunos como el caso de Santiago Segura «El siempre se ha considerado un heredero del cine de Ozores, como se puede comprobar en películas como ‘Torrente’. Pero por temas de agenda no pudimos contar con él».

Más allá de esta nómina de intérpretes también han querido prestar su voz otros testigos de la carrera de Pajares, procedentes de otros sectores. David Trueba y Fernando Colomo, periodistas como Rosa Villacastín, Pepa Blanes o Mábel Galaz, presentadores como Jaime Cantizano, youtubers como la cómica Carolina Iglesias, fotógrafos como Enric Bayón o productores como Bermúdez de Castro.

Víctor Morilla reconoce que le siguen fascinando las preocupaciones mundanas de las celebridades: «Le importa lo que a mí, que le llamen sus amigos».