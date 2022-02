Marta Riesco, acusada de “pisar” a sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’

Durante algo más de una semana, Marta Riesco se convirtió en el personaje más buscado por la prensa del corazón a raíz de la publicación de su relación con Antonio David Flores. La presión mediática hizo mella en la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y acudió a la madrileña clínica López Ibor, especializada en salud mental, para solicitar una baja por ansiedad. Hoy, la periodista se ha incorporado a su puesto de trabajo, aunque no se le ha visto en pantalla, y lo ha hecho poco después de que Terelu Campos le dedicara un contundente mensaje en su columna de ‘Lecturas’.

“¡Al final, te han dejado tirada y sola! Qué feo es que tu pareja le dé el sitio a su exmujer por encima de ti. Qué feo es que, cuando tú das la cara por él, desaparezca y no haya una imagen juntos de normalidad saliendo a comer o a cenar. Querida, no hay ni una imagen de normalidad”, ha comenzado diciendo Terelu Campos, refiriéndose a la malograda relación que Marta Riesco mantuvo con Antonio David Flores. “Creo que te has metido en un bucle que no te beneficia”, insiste.

Además, Terelu Campos ha instado a Marta Riesco a ser totalmente sincera y revelar “el tiempo que realmente lleváis juntos”. Aunque ni ella ni Antonio David Flores pusieron fecha al comienzo de su romance, hay quien lo sitúa dos años atrás, lo que se traduciría en una supuesta infidelidad del malagueño a Olga Moreno. “Igual nos hemos enterado de esta relación cuando no estaba en el momento más álgido y bonito”, reflexiona la presentadora, junto con María Patiño, de ‘Sálvame Lemon Tea’.

En su columna, Terelu Campos da un pasó más y da a entender que conoce algunos episodios que se habrían producido fuera de cámaras y que no hablarían muy bien de Marta Riesco y la relación que mantiene con sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de María Teresa Campos acusa a la famosa reportera de “pisar a un compañero para intentar ser más que nadie” y le recuerda que “no hay que crecer profesionalmente a costa de nadie”. Por último, la hermana de Carmen Borrego lanza un tajante mensaje a la periodista, dejando caer que, a veces, ha dejado mucho que desear como compañera: “Marta, tienes mucha suerte de tener magníficos compañeros. Mereces estar a la altura de ellos y hay veces que no lo has estado. ¡Tú lo sabes!”.