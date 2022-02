El ‘shock’ de Olga Moreno tras anunciarse que Antonio David y Marta Riesco han estado juntos desde hace dos años

Tras muchas idas y venidas durante los últimos meses, la revista ‘Semana’ ha anunciado este miércoles que Antonio David y Marta Riesco han roto definitivamente su relación sentimental. Una información que ya adelantó hace unos días el paparazzi Diego Arrabal a través de su canal de Youtube y posteriormente en el programa ‘Viva la vida’.

La citada publicación asegura que el ex guardia civil y la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ habrían estado dos años juntos, pero, sin embargo, ya no mantienen ningún contacto desde hace días, y que, tras atravesar una crisis debida, en parte, a la sobrexposición pública, la ruptura ya es una realidad. Entre los motivos se encontraría, según esta revista, la última intervención de Marta Riesco en ‘Sálvame’, en la que mantuvo una charla cómplice con Jorge Javier Vázquez, archienemigo público de Antonio David. Esto es algo que no le habría gustado nada al protagonista, y así se lo manifestó a su por entonces pareja.

Una ruptura que por el momento no ha sido confirmada por ninguno de sus protagonistas. Antonio David se muestra de lo más cauteloso a la hora de dar declaraciones, y Marta Riesco continúa desaparecida del ruido mediático desde que la pasada semana se acogiese a una baja laboral.

Olga Moreno en una imagen reciente FOTO: Gtres

En lo que respecta a Olga Moreno, cabe destacar que no quiere hacer ningún tipo de declaración relacionada a esta noticia. Tal y como publicó ‘La Razón’ hace unas semanas, la empresaria ha estado pidiendo pruebas durante un tiempo de esta relación, de la cual sospechaba, pero se negó a creer que fuese una realidad.