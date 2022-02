Kiosco: Iñaki Urdangarin y su familia, Antonio David y Marta Riesco, Anabel Pantoja y Kiko Rivera, protagonistas de las revistas del corazón

La revista “¡Hola!” recoge en exclusiva las imágenes de Iñaki Urdangarin, junto a su familia, más unidos que nunca. El exjugador de balonmano y Ainhoa Armentia han pasado el fin de semana separados. El exduque de Palma ha dado un portazo al futuro en común que habían planeado y, ante su deslealtad, Cristina de Borbón no puede sentirse más dolida, señala la revista. La relación de su marido con Armentia es el punto y aparte de una vida inesperada.

Por otro lado, Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelan el secreto de sus diez años de amor y hablan de su vída nómada y de cómo les ha cambiado ser padres. En un excepcional reportaje por San Valentín, la pareja posa con joyas de Rabat. El destino quiso que se conocieran con las canciones de Enrique Iglesias como música de fondo, y de ese primer encuentro se cumple ya una década. Diez años en los que han formado una familia y se han convertido en inseparables.

Adriana Abascal y Emmanuel Schreder se separan. La ruptura de la pareja, según ha podido saber “¡Hola!” se produjo a mediados de enero. Casados desde junio de 2013, vivían juntos en París, con los hijos y la madre de Adriana, pero, hace dos semanas, Emmanuel abandonó el domicilio común para comenzar una nueva vida por separado.

“Semana” publica en portada la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco. El exguardia civil y la periodista tomaron hace unos días la decisión de romper definitivamente y a pesar de que llevan dos años juntos, ya no mantienen ningún contacto. Y cada uno tiene sus motivos. Por un lado, él no perdona esa complicidad con los enemigos que tiene en el plató de “Sálvame”, programa en el que trabajaba. Por otro lado, ella le reprocha cobardía a la hora de romper con su todavía esposa, Olga Moreno.

En SEMANA, podrás ver también todos los detalles de la boda que reunirá una vez más Carmen Borrego y su hermana, Terelu Campos, y su sobrina, Alejandra Rubio. Este enlace sellará definitivamente la reconciliación entre ellas. Borrego casa a su hijo, José María, de 32 años, en una boda prevista para el mes de mayo, y en la que ejercerá como madrina.

También en “Semana” la impactante y deteriorada imagen de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, tras dos meses ingresado en el hospital.

“Lecturas” publica en exclusiva la entrevista más dura de Kiko Rivera, en la que reconoce que “pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas”. Dolido como nunca con su madre y su hermana, de la que reniega, el Dj cuenta lo que hasta hoy siempre había callado: Isa intentó quitarse la vida en Cantora. Él fue quien la salvó.Tras meses sin hacer declaraciones, el hijo de la tonadillera ha estallado.

“Diez Minutos” desvela todo lo que todavía no conoces de la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La colaboradora de “Sálvame” ha decidido poner fin a su historia de amor con el surfero tras cuatros años de amor y cuatro meses de matrimonio. Además, en el nuevo número de la revista recoge también la polémica elección de Chanel como representante de España en el Festival de Eurovisión y la nueva ilusión de Canales Rivera.

Anabel Pantoja deja claro que, en su separación de Omar Sánchez, no ha habido terceras personas. En el nuevo número de la publicación podrás leer cómo se ha producido el fin del matrimonio de la sobrina de Isabel Pantoja y el concursante de “Supervivientes 2021″.“Es verdad que hay una ruptura. Entiendo el shock de la noticia porque para mí también lo ha sido durante mucho tiempo. Llevo aquí dos semanas y no se ha dado cuenta nadie porque me lo he tragado yo. Es cierto que él debe estar peor porque la decisión la he tomado yo, pero no hay terceras personas ni por su parte ni por la mía. Los dos podemos tener amigos. Nos casamos hace cuatro meses pero llevábamos cuatro años juntos y en ese tiempo la relación se puede desgastar. Lo que sí os puedo asegurar es que la boda no fue un paripé. Y no lo hicimos por dinero. Fue un paso para seguir con los sueños que teníamos”, explicaba en “Sálvame” para confirmar la noticia.