Sara Carbonero, cuando todos me ven

Este jueves Sara Carbonero cumplió 38 años. Parece que ella ha superado la ruptura con el padre de sus hijos, aunque los millones de fans de «EL BESO», así, en mayúsculas, siguen creyendo en un final de película. Es que esos labios sugerentes invitan a ello, y son naturales, como se ha visto en sus fotos desde pequeña. Y tiene que hidratarlos con mucho «slow love» y si es con una firma vegana mejor. El Gloss labial Full-On «Plumping Lip Cream Gloss» de The Buxom (18.99 €) es una buena opción para llevar en el bolso.

Para su rostro es fiel a Matriskin, de la que es distribuidora y muy buena amiga, además de «coach» de Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz, que tanto le gusta, sobre todo la canción que usaba como nombre de su blog y de mi título. Es «fan» del Serum de Vitamina C y la crema TR5. Siempre me ha llamado la atención que no usa secadores para su melena, su volumen es así de natural, por eso ha sido imagen y chica Pantene sin discusiones. Después de su tratamiento de quimio, tuvo que cortarse su melenaza, pero también le quedaba muy bien. Y el asunto del cáncer saca siempre su lado más solidario.

Sara Carbonero posa a su llegada a la gala de entrega de los premios WOMAN. FOTO: Javier López EFE

Es seguidora del boxeo y del pilates para cuidarse; el primero es uno de los deportes favoritos de las «it girls» patrias porque pone a trabajar el cuerpo de los pies a la cabeza.