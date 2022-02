Sara Carbonero: “Me miro y me gusta lo que veo”

Sara Carbonero ha aprovechado su 38 cumpleaños para hacer balance del último año y dar las gracias a la vida “por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles”. Tras un año “lleno de cambios, crecimiento y aprendizaja, pero, sobre todo, de aceptación y agradecimiento”, se siente “muy afortunada y feliz” y por eso ha querido enseñar con orgullo a sus seguidores la cicatriz que recorre su abdomen.

La imagen fue tomada de manera espontánea por el fotógrafo Álex Varo mientras preparaban la nueva campaña de su marca de ropa junto a Isabel Jiménez “Slow Love”. “Captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida”, ha escrito junto a la foto.

La periodista también ha reflexionado sobre las “marcas” que deja el paso del tiempo en nuestro cuerpo. “Me recordaba que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices. Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien. Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz”, ha destacado.

Sara llega a los 38 en una gran momento personal y profesional, pero, sobre todo, alcanza esta edad saboreando cada instante de la vida. “Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste”.

La periodista se enfrentó en mayo de 2019 a un cáncer de ovario del que se recuperó así que de los posteriores tratamientos de quimioterapia. “Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos, pero pensamos que a ti no te toca”, afirmó al hablar por primera vez de su enfermedad. “Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos”, añadió.