María del Monte, muy afectada, despide a Pascual González: “Fue capaz de ponernos a bailar”

Siempre al lado de sus amigos y cerca de sus compañeros de profesión, María del Monte no ha querido perderse el último adiós a Pascual González, creador histórico de Cantores de Híspalis, que se ha celebrado en la Parroquia de San Benito de Sevilla, donde también hemos podido ver a otros rostros conocidos como el periodista Carlos Herrera, la cantante María José Santiago o Los del Río.

“Nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado muchísimas cosas. Yo lo he dicho antes que fue capaz de ponernos a bailar, a tocar las palmas, a cruzar la bahía y nos puso por un autobús de la primavera donde nos paseamos todos”, confiesa la cantante a los medios allí presentes. Con una maravillosa relación con Pascual desde hace año, asegura que no necesitaba que él desapareciera para valorar su trabajo y su forma de ser: “Creo que la gente es quienes son y que afortunadamente pues todavía quedamos muchos que sabemos valorar lo que tenemos y no lo que perdemos”.

Consciente del revuelo que hay formado entorno a la familia Pantoja, María deja claro a la prensa que se agolpa en las inmediaciones de la parroquia sevillana que no volverá a hablar sobre ningún tema que tenga que ver con el clan de la tonadillera con la que actualmente no tiene relación: “Ya lo digo públicamente que no voy a responder preguntas que no tengan nada que ver con mi profesión”.