Isa Pantoja se rebela y por fin le planta cara a Kiko Rivera: “Me pide perdón cuando le rascan el bolsillo”

Después de vivir una de sus semanas más complicadas, Isa Pantoja ha reaparecido este lunes en ‘El Programa de Ana Rosa’, para responder desde la calma a las hirientes palabras de su hermano, Kiko Rivera, y a su posterior comportamiento público tras su exclusiva para la revista ‘Lecturas’.

Portada de la revista 'Lecturas' FOTO: Lecturas

“Ahora estoy mucho mejor y tengo más fuerza, pero su perdón no me ha ayudado para nada ni ha cambiado mi pensamiento. Sigo pensando igual”, comienza diciendo la protagonista. “No me creo su perdón, lo hace cuando le rascan el bolsillo”, asegura contundente una Isa P dolida por cómo su propio hermano se refiere a ella.

Y es que, pese a las duras palabras en las que Kiko Rivera asegura que Isa Pantoja no es su hermana, ella sí sigue considerándole como tal. Así lo ha confesado esta misma mañana en el programa de Telecinco: “No nos quiere, se cree superior a todos y a mí me tiene odio”, ha confesado a través de una videollamada ante el asombro de los colaboradores presentes en plató.

Isa contestando con claridad y contundencia a Kiko Rivera

Esa contundencia vale también para lo dicho contra su madre

Ha hablado con ella y están en la misma posición#AR7F pic.twitter.com/fXyeaZJXGa — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) February 7, 2022

Kiko contó hace unos días que, aunque no había llamado a su hermana, sí le había escrito un mensaje porque tenía miedo de que esta no quisiera hablar con él después de haber visto lo que había dicho sobre ella. Aunque forzado, pidió disculpas públicamente, aunque en ningún momento existió un perdón directo hacia Isa Pantoja.

La mujer del Dj, Irene Rosales, también se manifestó hace unos días sobre todo este asunto: “Ha pedido disculpas, no hay que machacarlo como se le está machando con ciertas palabras, no hay que lapidar a las personas”. Isa P también ha querido opinar sobre la actitud de su cuñada respecto a esta problemática familiar: “Parece que Irene está más preocupada en desmentir su crisis matrimonial que en lo que ha pasado”.