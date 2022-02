Brooke Shields posa en topless con 56 años: “Ahora soy dueña de mi sexualidad”

La actriz Brooke Shields tenía tan solo 14 años cuando “EL Lago Azul” la convirtió en mito erótico de los 80. Un año después, protagonizaba una campaña de vaqueros para Calvin Klein, polémica por las connotaciones eróticas de su eslogan. ”¿Quieres saber qué hay entre mis Calvin’s y yo? Nada”-. Una frase de la que ella no fue consciente por ingenuidad hasta años después.

Ahora, cuarenta años después, con 56 años, la actriz vuelve a ser imagen de unos jeans, en una sugerente sesión de fotos en topless de espaldas, con el que quiere lanzar un mensaje feminista y es que “las mujeres ya son dueñas de la sexualidad que quieren proyectar”.

Se trata de unas fotos y un vídeo para la campaña primavera 2022 de la marca Jordache, con las que la empresaria también hace un alegato por la belleza natural. Asegura que a sus 56 años está dispuesta a “luchar contra los retoques” y “mantenerse honesta”, ha confesado a la revista “People”. Para ella era fundamental que las fotos fueran auténticas y pidió que no hubiera Photoshop. La actriz explica que aceptó hacerlo porque aprecia que Jordache “celebre la idea de ser sexy y audaz y siempre ha presentado mujeres fuertes, trabajadoras y ambiciosas en sus campañas”. Asociarse con esta marca es coherente para ella y el mensaje de edad y positivismo corporal que defiende a través del trabajo en su propia compañía, Beginning is Ahora, que promociona en su Instagram, donde tiene millón y medio de seguidores:

“Sabía que no sería una explotación. Hay algo acerca de ser dueña de tu sexualidad a esta edad que está en el punto en el que estamos hoy. No es un empoderamiento enojado, pone el foco en la fuerza femenina”, afirma.

“Lo aprecio más ahora”, dijo sobre la vuelta a este tipo de anuncios por primera vez desde su adolescencia. Tiene que ver con la madurez y el hecho de hacerlo ahora por deseo propio y no por necesidad económica: “Hay un conocimiento que viene con la edad, y esto se siente menos como un trabajo y más como un privilegio”.

“Ella es icónica en la moda. La hemos visto crecer de una niña a una mujer, madre y empresaria increíble; a lo largo de todo, se ha mantenido auténtica y una inspiración para las mujeres en todas partes”, dijo la presidenta de Jordache, Liz Berlinger, en un comunicado.

A la actriz toda esta controversia le pilló desprevenida, como explicó recientemente, en una entrevista para Vogue. “Era una niña ingenua, vivía en una burbuja no pensé que tuviera naturaleza sexual. Creo que el problema fue que supusieron que era más inteligente de lo que realmente era. Si había la intención de usar el doble sentido, no me lo explicaron”, contó Brooke Shields, recordando cómo los paparazzi se lo recriminaban a ella y a su madre, Teri Shields: “Nos decían, ‘¿cómo habéis podido hacer eso?’, me parecía ridículo”.

“A mis 56 años puedo volver atrás y mirar la cámara y decir: es verdad, están haciendo zoom primero a mis genitales y luego suben hasta mi cara. Pero el sexo ha vendido desde el principio de los tiempos. En cada portada en la que he aparecido, tanto si tenía 15 años como cualquier edad, siempre hay algo en la mirada”. Además, explica que se convirtió en algo así como la nueva novia de América: “Era virgen, fui virgen para siempre después de aquello. Y eso se convirtió en aquello a lo que la gente se enganchó porque era honesta sobre no haber perdido mi virginidad. Siempre pensé que era la virgen más famosa y celebrada del mundo”, dice riendo. Cree que ahora hay una percepción de la sexualidad diferente a la de la época de El Lago Azul (1980), la película que protagonizó con Christopher Atkins sobre el despertar sexual de dos niños en una isla desierta, en la que aparecía desnuda, aunque en algunas escenas usó una doble de cuerpo Tampoco culpa a Calvin Klein. En una reciente entrevista, el diseñador le confesó que para él también fue un revulsivo, ya que “le puso en el mapa de un modo muy distinto, que es lo que querían”. “Me dijo: ‘Cambiaste el curso de mi vida y de mi carrera. Y yo le contesté: ‘Tú también cambiaste la mía. Estábamos en el momento y en el lugar correctos”.