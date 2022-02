Jorge Javier Vázquez muestra su “apoyo” a Ayuso

El presentador más mediático de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha hecho gala de su sentido del humor para hablar de la guerra abierta en el PP entre la cúpula del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y responder al actor Álvaro Morte.

Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 17, 2022

Las supuestas comisiones cobradas por un hermano de Ayuso en la adjudicación de un contrato público ha hecho saltar por los aires al partido de Pablo Casado. “Nunca pude imaginar que se atacara de forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo”, ha dicho Teodoro García Egea de Ayuso. Antes, la presidenta madrileña había afirmado en rueda de prensa que “nunca” pudo imaginar “que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí”, para acabar desvelando que están detrás de un plan para acabar con su carrera política.

Con respecto a “El Profesor” en “La casa de papel”, Álvaro Morte, quien ha criticado que “un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darse ese material que han trabajado a un público”, Jorge Javier ha hecho oídos sordos señalando con humor en Twitter que “entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad”.