Jorge Javier hace público el accidente que ha sufrido durante su función (con ambulancia incluida)

Jorge Javier Vázquez ha conseguido que su obra, ‘Desmontando a Séneca’, sea ya conocida por todos. Sus promociones en televisión, las numerosas entrevistas en medios de comunicación y la presencia de muchos de sus compañeros famosos en el Teatro Reina Victoria, han hecho que esta función sea muy comentada entre el sector del corazón.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

Este sábado, en pleno inicio del ‘Deluxe’, el catalán ha confesado que durante su última representación, la cual ha tenido lugar esta misma tarde, ha sufrido un inesperado accidente en medio de la representación: “Nunca había tenido una racha tan mala de salud. Desde septiembre he ido enlazando cosas por las que he tenido que cancelar. Desde faringitis, laringitis... Nunca me terminaba de recuperar del todo”, ha comenzado diciendo.

“El domingo pasado comencé a tener una gripe, y vine a trabajar toda la semana y con el teatro. Sobreviví gracias a los pinchazos. El viernes me desperté bien y pensando que me encontraba bien de salud, y hoy voy motivado y la función va estupendamente, el público entregado y emocionado, muy divertido todo”, dice un misterioso Jorge Javier, dejando intrigados a todos los colaboradores presentes en plató.

🔴 Jorge Javier Vázquez cuenta lo que le ocurrió en su función de #DesontandoASéneca. [2/5]



| #SábadoDeluxe pic.twitter.com/BWmLvzB1PC — Alex Fernández (@alexfdz24) February 5, 2022

“Hay un momento en el que yo estoy sentado en el borde del escenario y estoy contando cosas. Pues de repente, el bastidor que cae al final de la función se cae antes de tiempo y veo como se me viene encima. Lo único que se me ha ocurrido es tirarme al patio de butacas, y me he dado una leche en el muslo que hasta ha tenido que venir la ambulancia. Yo en el suelo, sin poder moverme, y la gente se pensaba que era por la función. Me levanté, el técnico llorando y todo, y tuvimos que suspender durante tres minutos”, cuenta visiblemente afectado por lo sucedido.

Una situación que ha levantado la preocupación entre sus seguidores, y también por parte de sus detractores, quienes no han dudado en manifestarse a través de Twitter para expresar su opinión.