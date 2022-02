Leiva cuenta cómo perdió la visión total de un ojo

Leiva ha contado cómo fue el accidente que sufrió cuando tenía 12 años y que le marcó para toda la vida. El cantante ha confesado que para él no supuso ningún problema la pérdida de visión total en un ojo, pero sí para sus padres. “Para ellos fue una cosa muy traumática, pero no para mí”, ha recordado en una entrevista del podcast Farid y Diego.

El ganador de un Goya por “La llamada” ha explicado que era un niño muy inquieto y que a esa edad tuvo dos accidentes importantes. El primero, una caída con el skate por el que se partió el brazo y el otro, en el que perdió la visión por culpa de una pistola de perdigones. “Automáticamente dejé de ver con ese ojo para siempre, pero yo lo único que quería era salir del hospital para jugar a la pelota. Que me dijeran que no iba a ver más pues no tenía esa dimensión. Yo no podía hacerme cargo de eso, así que automáticamente salí porque yo quería vivir”, ha relatado.

Ahora, con 41, el intérprete de “Terriblemente cruel” se ha dado cuenta de la repercusión que lo vivido entonces ha tenido en su música, porque estuvo un tiempo sin poder hacer muchas cosas. “Tuve que ir tranquilizando mi inquietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto, por lo que por ese traumático accidente seguramente hoy estemos aquí”, ha dicho el cantante, añadiendo que se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido cuando camino del quirófano el celador le dijo que era “un chico con suerte”.

“‘Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos ¿cual es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación’, me dijo, asegurando que esas palabras cambiaron su manera de pensar para siempre.