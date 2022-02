Carmen Lomana, sobre Ayuso: “El PP no quiere a una mujer como presidenta del Gobierno”

Ni Kiko Rivera, ni Rocío Carrasco ni María Teresa Campos. Estos últimos días, todos los ojos han estado puestos en la polémica que ha sacudido los cimientos del número 13 de la madrileña calle Génova y del propio Partido Popular. El enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ha ocupado todos los titulares, incluidos aquellos de la crónica social. Hasta Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado al respecto, ironizando sobre el conflicto que ha puesto del revés el panorama político del país. Tampoco Carmen Lomana, conocida por no morderse la lengua, ha podido evitar comentar algo al respecto, brindando su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este mismo periódico, Carmen Lomana ha definido lo sucedido como “un aquelarre incomprensible, de chantajes y guerra sucia contra una mujer, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que la mayoría de madrileños queremos y respetamos”, y en su intervención semanal en la COPE ha ido por el mismo camino. La socialité ha lamentado que en el PP “se están pegando tiros a ellos mismos”, y acusa a los altos cargos del partido de “machismo y envidia”.

Carmen Lomana ha comparado esta situación con otras que ya ocurrieron en el pasado, como la “persecución” que se hizo a Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. “Tienen fobia a las mujeres. También se cargaron a Cayetana Álvarez de Toledo, que a mí no me gustaba especialmente, pero era una mujer brillante y culta”, ha señalado la socialité, que culpa al PP de poner freno a las féminas que, gracias a su popularidad, pueden llegar a Moncloa: “No quieren a una mujer como presidenta del Gobierno”.

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado FOTO: Javier Lizon EFE

Además, Carmen Lomana ha comparado a Isabel Díaz Ayuso con Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra del Reino Unido. La socialité ha recordado que la política británica sufrió el rechazo de su propio partido, pero destaca que logró escapar del linchamiento por “su fuerte carácter y su marido, que la apoyaba mucho”.

En lo relativo al propio escándalo, las últimas informaciones apuntan a que la Fiscalía estaría indagando para encontrar la factura del cobro de la supuesta comisión del hermano de Ayuso, un documento clave para poder llevar a cabo la investigación. La polémica ha dividido al Partido Popular y supuesto una enorme crisis de popularidad para Pablo Casado, que solo podrá salir indemne si finalmente se demuestra la culpabilidad de la que un día fue su amiga.