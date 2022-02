La penúltima retirada de María Teresa Campos

«Es un día de alegría, porque uno recupera aquellas cosas que nos han hecho felices». Con estas palabras, María Teresa Campos se despedía ante la audiencia de «¡Qué tiempo tan feliz!» tras más de 600 programas en antena. Con lágrimas en los ojos, la popular presentadora dejaba atrás el magacín que, sin saberlo, se convirtió en su último gran proyecto televisivo. «Hoy cerramos esta puerta, pero estén atentos, ya que pronto se abrirá una y saldré por ella», anunció entonces a los espectadores. Sin embargo, y a pesar de que ya ha pasado un lustro, la veterana periodista no ha vuelto a contar con un trabajo a su altura.

Cierto es que el año pasado volvió a probar suerte con un innovador proyecto: «La Campos móvil», un programa que consistía en entrevistar a personajes a bordo de un camión acristalado, mientras el vehículo circulaba por la capital española. La primera invitada fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero María Teresa Campos tuvo la mala fortuna de que se convocaron elecciones anticipadas el mismo día del estreno, por lo que su reportaje, grabado con anterioridad, quedó desfasado con respecto a la última hora política. Los bajos índices de audiencia llevaron a la cadena a cancelar el formato después de su debut, y aquella fue la última vez que los espectadores vieron a la malagueña ejercer de presentadora.

María Teresa Campos en 'La Campos móvil' FOTO: UAT GTRES

Ante la ausencia de proyectos televisivos y las ganas de María Teresa Campos de mantenerse en el ruedo, la periodista se lanzó a probar suerte en el desconocido –para ella– mundo cibernético. Con la ayuda de su hija Carmen, registró un canal de Youtube bajo el título «Enredados por María Teresa», en el que, de forma periódica, publicaba entrevistas grabadas con rostros conocidos de la talla de Los Javis, Jorge Javier Vázquez, Santiago Segura, Ágatha Ruiz de la Prada o Dani Martín. Su perfil cuenta con más de 34.000 suscriptores y los vídeos tienen una media de 79.519 reproducciones, unas cifras halagüeñas pero discretas si se comparan con las de otras personalidades de Internet, que superan con facilidad varios millones de visitas.

Recetas familiares

Aun así, María Teresa se mantuvo al pie del cañón y publicaba nuevo contenido en su canal cada pocas semanas. En el último vídeo, la periodista se aleja del formato entrevista y prepara un delicioso bizcocho con su hija Carmen, siguiendo una receta típica de su familia y recuperando el estilo «reality show» que tanto gusta en el mediático clan. De eso hace ya cerca de un año, y desde entonces, la dos veces galardonada con un Premio Ondas no ha vuelto a dejarse ver por la plataforma digital. Por lo visto, no volverá a hacerlo nunca...

María Teresa Campos durante su entrevista con Los Javis en su canal de You Tube FOTO: YouTube

«De momento lo hemos dejado», responde la propia Carmen Borrego, administradora del canal de Youtube de su madre, sobre el continuado periodo de inactividad en la cuenta de María Teresa Campos. Parece una decisión definitiva, puesto que la misma colaboradora recalca a quien esto firma que «no hay fecha» de regreso. Todo apunta a que la veterana periodista se retira definitivamente y abandona el que fue su último proyecto profesional.

Sobre las razones que han llevado a María Teresa Campos a tomar esta decisión, Carmen Borrego ha preferido no pronunciarse, aunque se barajan varias teorías. La primera hace referencia a las tímidas cifras que arroja su canal, insuficientes para generar ingresos que permitan a la presentadora mantener su alto nivel de vida. Además, los altibajos por los que ha pasado su familia en el último año, como el televisado conflicto entre sus hijas y la dolorosa venta de su mansión de Las Rozas, la habrían tenido tan ocupada y preocupada que su cuenta en la plataforma digital ha pasado a ocupar un segundo plano en su lista de prioridades. Por último, y no menos importante, no hay que olvidar que María Teresa Campos alcanzó los 80 años el pasado 18 de junio, una edad muy digna para tomarse un merecido descanso tras más de medio siglo dando voz y rostro a las noticias más relevantes del momento.