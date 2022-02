Muere en su celda Jean-Luc Brunel, implicado en el caso Epstein

Fuentes judiciales han informado este sábado que Jean-Luc Brunel, el exagente de modelos implicado en el caso Epstein, ha sido hallado muerto en su celda de la cárcel La Santé de París. El francés estaba imputado por violación de menores de más de 15 años y acoso sexual en una investigación que las autoridades galas todavía mantienen abiertas.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento y no han trascendido muchos detalles acerca del suceso, pero la Fiscalía francesa ha informado de que ya se abierto una investigación para esclarecer las razones de la muerte y, por lo visto, no se descarta ninguna hipótesis. Aunque no hay confirmación oficial, la cadena BFM TV asegura que Jean-Luc Brunel se quitó la vida ahorcándose en su celda.

Fue en el año 2019 cuando la Fiscalía francesa comenzó una investigación para encontrar en el país posibles ramales del infame caso Epstein. Entonces, Jean-Luc Brunel fue acusado de numerosas violaciones y agresiones sexuales, tanto a menores como a mayores de edad, y su implicación con el magnate hollywoodense consistía en el transporte y alojamiento de sus jóvenes víctimas. El empresario, que tenía 76 años, fue detenido a finales del año 2020 en un aeropuerto de París, justo cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Senegal.

Jean-Luc Brunel y Ghislane Maxwell FOTO: La Razón La Razón

El nombre de Jean-Luc Brunel apareció en varios testimonios de chicas francesas y estadounidenses que aseguraban que él era el encargado de buscar jóvenes para participar en las fiestas de Jeffrey Epstein. De hecho, está demostrada su relación con Ghislaine Maxwell, expareja del magnate y acusada de tráfico sexual de menores.

Destaca el hecho de que el productor también fue hallado muerto en su celda poco después de entrar en prisión. Aunque las autoridades determinaron que Jeffrey Epstein se quitó la vida, las circunstancias en las que se produjo el suceso han dado pie a numerosas teorías conspirativas que apuntan a un asesinato.