Javier Bardem, abanderado de la causa ucraniana

No a la guerra

“Es una atrocidad, Putin está más cerca de zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa. Apoyo a los ucranianos ante esta invasión”, ha afirmado Javier Bardem ante los medios en unas declaraciones que ha recogido Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro.

Ante las cámaras de Más Vale Tarde, el actor ha afirmado que ha ido a título personal y ha condenado “este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania”.

“Se está saltando todo el tema de derecho internacional, el derecho a soberanía territorial. Es una verdadera invasión lo que está haciendo por tierra y por aire”, ha comentado el nominado al Oscar.

Ha asegurado en varias ocasiones que él no es experto en la materia pero que sí que cree que “todas las expectativas diplomáticas han fallado”: “Estamos ante un tipo cuyo sentido imperialista está por encima del sentido común. Está creando una hecatombe. Me preocupa la cantidad de refugiados que hay”.

Sobre si cree que las sanciones económicas a Rusia pueden surtir efecto, el actor ha afirmado que no: “Ojalá, me gustaría pensar que sí. Me parece irónico que hable desmilitarización y de desnazificación de ucrania un personaje que tiene todos los visos de ser un perfil imperialista y ultranacionalista que está violando la soberanía territorial de Ucrania, un país que tiene su derecho a elegir su propio destino”.

“Estamos hablando de la entrada en un conflicto bélico de una potencia nuclear y eso no se puede pasar por encima”. Unas declaraciones que han dado que hablar, sobre todo entre los detractores del actor. Algunos usuarios de Twitter contrarios a la ideología política de Bardem han preguntado en las últimas horas si el actor había dicho ya “no a la guerra”, al igual que hizo con la contienda de Irak. Estos comentarios han convertido a Javier Bardem en trending topic en España.