Amaia Romero recuerda su paso por OT cuatro años después: “Me cambió la vida”

Sin prisa pero sin pausa, Amaia Romero se consolida como una de las voces más importantes de nuestro país cuatro años después de ganar ‘Operación Triunfo’. “Tengo muy buenos recuerdos de la Academia. Es una experiencia que me cambió la vida y que siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Para mi vida, OT fue un antes y un después, claramente”, asegura a Chance durante la alfombra roja de los Premios Gaudí.

La de Pamplona cuenta los días para publicar su nuevo disco, ‘Cuando no sé quién soy’, pero lejos de cerrarse puertas, la artista se plantea lanzarse al mundo de la interpretación como ya ha hecho su amiga Aitana, que protagonizará ‘La última’ -la primera serie española de Disney+- junto a Miguel Bernardeau: “no me cierro las puertas a nada. Es algo que también me llama bastante la atención y creo que me gustaría probarlo. Nunca se sabe”.

La cantante Amaia Romero posa en la alfombra roja de la celebración de los Premios Gaudí de cine catalán, en la Academia del Cine Catalán, a 6 de marzo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). FOTO: David Oller Europa Press

Con la sinceridad que le caracteriza, Amaia Romero confiesa a dicho medio que se encuentra disfrutando una etapa dulce de su vida, tras pasar por un proceso de descubrirse a sí misma durante la realización de su último disco: “Hay temporadas que a lo mejor uno está muy perdido en la vida, pero a veces es bueno que pase eso. Al final, cuando no sabes quién eres, igual es una oportunidad para hacer cosas, pueden salir cosas muy bonitas en el momento de no saber quién eres o estar un poco perdido. Es el hecho de disfrutar de ese camino de encontrarse o de esa perdición”.

“Ahora me noto más segura de mi misma, no le doy tantas vueltas a la cabeza. Simplemente soy tal cual y como más yo misma y ya está”, reconoce.

A punto de lanzar su nuevo single, ‘Muchas gracias’, Amaia asegura que tiene “muchas ganas de empezar la gira”. “Ahora estamos empezando a preparar le directo, con los músicos, organizando. El primer concierto es el ocho de mayo en Donosti y va a estar muy guay”, señala a Chance.