Amaia Romero, ¿se avergüenza de su paso por OT?

El pasado 1 de mayo se estrenó el documental “Amaia: Una vuelta al sol” en Amazon Prime, un resumen de la grabación de su primer disco ‘Pero no pasa nada’ tras la salida de Operación Triunfo, en el que la de Pamplona deja a un lado el calificativo de “triunfita” para darse a conocer como artista independiente. En este se podía ver cómo Amaia hacía una breve referencia a su paso por el concurso: "Me da rabia y me siento mal por la imagen que he podido dar allí. Como infantil, inocente o igual tonta, como que no me entero de las cosas. Soy una persona que dice lo que piensa sin pensar”.

Unas declaraciones que al parecer, no habrían sentado muy bien al productor del programa, Tinet Rubira, quien en una entrevista para el programa ‘Popap’ de Catalunya Ràdio, confesó que desde OT hicieron otro documental de Amaia que jamás vio la luz: "Nosotros hicimos un documental de Amaia, el ‘docutriunfo’ que dicen los fans. Realizamos un seguimiento desde que ganó OT hasta Eurovisión. Pero nunca ha salido”.

“En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera. Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo (...) Estoy convencido de que no hubiese perjudicado su carrera. Pero solo por el hecho de que pudiese pensarlo lo hemos congelado y no lo hemos lanzado”, confesó el director de Gestmusic, y es que al parecer el motivo por el que no fue publicado era la propia protagonista: “Se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después”.

Pero Amaia Romero no comparte la opinión de Tinet y ante la polémica surgida a raíz de estas declaraciones, la cantante ha reaparecido en Twitter para mostrar su postura al respecto: “Yo nunca he querido distanciarme de ‘OT’, actué tres veces en ‘OT 18’ y visité la academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño. ¡Ojalá el ‘docutriunfo’ hubiera salido cuando tenía sentido!”.

hola @tinetr! yo nunca he querido distanciarme de ot, actué tres veces en ot18 y visité la academia en las dos últimas ediciones. os tengo mucho cariño ❤️

ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido! — amaia (@amaiaromero) May 11, 2020

Una respuesta muy aplaudida por los fans de la artista, que le han demostrado todo su cariño y apoyo.