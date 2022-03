Sonia Ferrer anuncia la fecha de su boda con Sergio Fontecha

Sonia Ferrer está de enhorabuena. Después de unas cuantas relaciones sentimentales fallidas, la presentadora de televisión ha encontrado la felicidad al lado de Sergio Fontecha. La relación, que comenzó hace un año, va viento en popa a toda vela y darán el ‘sí quiero’ este próximo verano. “Acabo de saber la fecha. Ha sido complicadísimo conseguir una fecha porque todas las ceremonias del 2020 no se pasaron al 2021 sino al 2022, con lo cual estaba todo hasta arriba. Además, quería algo cerca de casa, algo campestre donde pudiera llevar a mis animales... Quería unos requisitos, pero ya lo tengo. El 30 de julio”, anunciaba entusiasmada Ferrer.

La catalana ya está con todos los preparativos para el enlace matrimonial con el policía. Solo quedan cuatro meses para convertirse en marido y mujer y, a pesar de la emoción que sienten, no pueden evitar sentirse muy nerviosos por todo lo que aún tienen que organizar. “Hay que ponerse manos a la obra ya”, comentaba la presentadora tras confirmar que sería la ceremonia en verano. “Él está feliz también. Muy nervioso porque no queda nada, hay que organizarlo todo todavía… Él es muy organizado, pero yo también, eso es fantástico. Es maravilloso, se nota en todo, en la convivencia, en todo… Un ordenado tiene que vivir con alguien ordenado, si no, se vuelve loco”, comentaba con admiración la de Barcelona.

Sonia Ferrer y su novio FOTO: JON-ARRILLAGA GTRES

Ahora que Sonia Ferrer sabe que finalmente su boda se celebrará en la temporada estival, ya puede centrarse en los preparativos. “Yo quería en verano, pero evidentemente si no conseguía, pues no lo iba a dejar para el verano siguiente y me habría casado en invierno. No he querido pensar en nada del vestido porque no sabía si me podía casar en verano”, contestaba al ser preguntada por el traje de novia. Pero, aunque no tiene nada claro aún acerca de la firma del vestido, no ha dudado en afirmar que podría ser el diseñador Hannibal Laguna. “En Hannibal se puede confiar para cualquier cosa porque es fantástico, pero no lo sé todavía”, comentaba la presentadora. Por ahora, solo nos queda esperar al 30 de julio para saber finalmente cómo será el esperado enlace y ver a Sonia Ferrer vestida de blanco.