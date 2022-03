Exclusiva. Olga Moreno: “No tengo una nueva ilusión, todo es mentira”

De nuevo vuelven a relacionar a Olga Moreno con un hombre. Otra “fake news” parecida a la de hace dos semanas. No dan una. Ni existe un tonteo, ni un flirteo, ni un ligoteo. La ex de Antonio David Flores se ríe de las invenciones y nos confiesa en exclusiva que “no tengo una nueva ilusión, todo es mentira. No entiendo que se inventen estas cosas, pero, bueno, que digan lo que quieran, eso si, me parece muy fuerte, allá ellos. Es que si fuera verdad… pero lo que cuentan es falso”.

Fue este martes en “Salvame” donde sacaron unas imágenes en las que se veía a Olga hablar animadamente con un hombre muy atractivo, un Dj de un local al que ella había ido el pasado fin de semana más con dos amigas y un amigo. No hubo ni un solo gesto entre los dos que pudiera indicar que existía algo más que una simple charla amistosa.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Le digo a Olga que no va a poder salir de casa, porque en cuanto se acerque a cualquier amigo le van a montar un romance. Se lo toma a broma. Pero aclara que ahora mismo no está para afrontar ninguna relación sentimental. Lógico.

Sus sentimientos están dirigidos hacia su hija y su familia, incluyendo a los dos hijos de Flores, Rocio y David.

De todas formas, al igual que el padre de su hija Lola ha encontrado en la periodista Marta Riesco un nuevo amor, ella está en su derecho de rehacer su vida sentimental cuando quiera.

Por ahora, nada de nada, sus amigos y su familia son su mayor apoyo. No necesita un hombre a su lado para sentirse más feliz.