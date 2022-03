Diego Arrabal destapa la última gran inversión económica de Belén Esteban

Fue el pasado verano cuando se dio a conocer que Jesulín de Ubrique había comprado un piso en Getafe a su hija, Julia Janeiro. Se trata de un bonito gesto que muchos padres que se lo pueden permitir tienen con sus descendientes, pero la noticia no sentó nada bien a Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ reprochó en público al torero que no hubiera hecho lo propio con la primogénita que comparten, Andrea Janeiro. “Desde aquí siempre he defendido a Julia y lo sabéis todos. Lo hago porque creo que es una niña de 18 años, que no ha hecho nada la criatura, y creo que ha tenido críticas muy duras. Pero yo, si tengo tres hijos, ayudo a los tres igualmente”, sentenció entonces.

Ahora, según ha desvelado Diego Arrabal en su canal de Youtube, Belén Esteban ha querido resarcir a su hija y ha sido ella misma la que le ha comprado un piso en Madrid. El paparazzo no ha dado muchos más detalles sobre esta importante inversión económica de la de Paracuellos, pero asegura que ella ha puesto mucho empeño en que la información no viera la luz.

Fue la propia Belén Esteban, cuando se conoció que Jesulín de Ubrique había comprado un piso a Julia Janeiro, la que ya dio algunas pistas sobre las intenciones que podría tener su hija de independizarse. “Mi hija vive conmigo y estoy encantada de la vida, pero el día de mañana se querrá independizar o se querrá ir con su novio. Pero si a una la ayudan… Me llama la atención que tenga un piso en Getafe. Me da igual un piso en San Blas, donde yo he vivido, que uno en la calle O’Donnell. Pero si tienes dos que son mayores de edad… ¡Hombre!”, espetó entonces.

Belén Esteban en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Con este último movimiento, parece que el regreso de Andrea Janeiro a España es definitivo. La joven vivía en Reino Unido, donde se formaba en estudios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, con el inicio de la pandemia de coronavirus, Belén Esteban le pidió que volviera a casa para quedarse más tranquila.

En cuanto a su novio, se trata de un joven británico al que Andrea Janeiro conoció en Benidorm. A la hija de Belén Esteban le llamó la atención su parecido con Justin Bieber, su ídolo, y desde entonces mantienen una relación ajenos a la opinión pública. Su deseo es permanecer en el anonimato todo lo que sea posible y llevar una vida alejada de la pequeña noticia.