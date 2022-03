Jesulín de Ubrique se plantea hacer una serie documental: “Belén Esteban, no te lo pierdas”

La hija de la Jurado ha sentado precedente. Desde el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, han sido muchos los rostros conocidos que se han sumado a la producción de su propia serie documental para narrar algunos episodios de su vida. Incluso Pedro Sánchez anunció que prepara un reportaje similar centrado en las rutinas que se siguen en Moncloa. Ahora, tal y como Diego arrabal ha adelantado en su canal de Youtube, Jesulín de Ubrique podría ser el último en dar el paso y romper el silencio que ha guardado en los últimos años ante las cámaras de televisión.

Por lo visto, han ofrecido al torero desarrollar una serie documental sobre su vida que no solo se centraría en su carrera profesional en los ruedos, sino también “en su faceta como marido, como padre, como todo”. Diego Arrabal asegura que Jesulín de Ubrique abordaría asuntos que nunca antes ha tratado ante la opinión pública, y atendiendo a sus advertencias, parece que se refiere a su complicada relación con Andrea Janeiro, la hija que tuvo con la llamada princesa del pueblo. “Belén Esteban, no te lo pierdas”, avisa el paparazzo a su compañera de Telecinco.

Jesulín de Ubrique FOTO: Jesulín de Ubrique Jesulín de Ubrique

Aunque Jesulín de Ubrique todavía no habría aceptado la proposición, Diego Arrabal señala que “tiene encima de la mesa una oferta a la que no puede decir que no”. Al parecer, se le ha tentando con tantísimo dinero que el diestro no ha sido capaz de resistirse: “Es el contrato de su vida. Mira que él ha ganado mucho en las plazas, pero esto no lo va a poder rechazar por la cantidad de ceros que tiene”. Semejante inversión no estaría detrás de ninguna cadena de televisión, sino de una conocida “plataforma digital”, y el fotógrafo de ‘Viva la vida’ apunta a “Netflix, Amazon Prime o HBO”.

Según Arrabal, la producción podría ver la luz “de aquí a un año y medio” y supondría un auténtico revuelo en el sector de la crónica social, teniendo en cuenta que Jesulín de Ubrique confesaría por primera vez algunos de los momentos más interesantes de su vida privada.