Andrea Janeiro y sus 22 años ‘en la sombra’: la vida secreta de la hija de Belén Esteban

Tal día como hoy, hace ya 22 años, llegó a este mundo rodeada de expectación mediática la primera y única hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Desde el mismo momento de su nacimiento, el de Andrea Janeiro se convirtió en uno de los nombres más populares en la prensa de crónica social, aunque la joven nunca ha sido la protagonista de los titulares. Desafortunadamente para ella, ha tenido que lidiar con la presión que le suponía estar en medio de la guerra mediática que sus progenitores mantuvieron durante tantísimo tiempo, y con las noticias que acusaban al torero de no ejercer el papel de padre tal y como le correspondería.

Es por esto que, cuando alcanzó la mayoría de edad, Andrea Janeiro dio un golpe sobre la mesa y exigió mantener el anonimato y la intimidad que la ley del menor le había concedido en sus primeros años de vida. Incluso pidió a su madre que no sacara su nombre a relucir durante sus intervenciones en ‘Sálvame’, y se mudó al Reino Unido para empezar de cero como una auténtica desconocida. La hija de Belén Esteban ha logrado permanecer ‘en la sombra’, alejada de los focos y las cámaras que le han traído alegrías y disgustos a partes iguales.

El día en que Andrea Janeiro, junto a su madre, celebró su mayoría de edad

Pero este retraimiento que Andrea Janeiro mantiene con el mundo mediático no se corresponde con su vida en la intimidad. La nieta de Carmen Bazán es una chica extrovertida que mantiene amistad con numerosos rostros conocidos, como María Patiño, Antonio Rossi o Belén Rodríguez, con quienes celebró junto a su madre el pasado fin de semana una fiesta de cumpleaños por adelantado. Aunque la joven quiere mantenerse apartada de la opinión pública, lo cierto es que no tiene miedo a exponerse, tal y como demostró en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos. Por lo visto, entonó un emotivo discurso ante los casi 300 invitados en el que la figura de su padre no habría salido muy bien parada, según han dado a entender algunos tertulianos de ‘Sálvame’.

La vida secreta de Andrea Janeiro

El hermetismo que siempre ha mantenido ha dificultado conocer ciertos detalles sobre la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Se conoce que la joven comenzó a estudiar para ser locutora de radio en Reino Unido, donde formó una relación sentimental con Daniel Wozza, un chico británico al que conoció durante sus típicas vacaciones en Benidorm y que captó su atención por su, dicen, parecido a Justin Bieber, el mayor ídolo de Andrea Janeiro.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus sacó el lado más protector de Belén Esteban, que rogó a su hija que volviera a casa para pasar en España tan complicados momentos. De momento, no parece que la joven haya vuelto a tierras inglesas y sus próximos movimientos son todo un misterio. Andreíta se ha convertido en Andrea Janeiro, una mujer de 22 años con muchos “sueños e ilusiones” por delante, tal y como su madre ha señalado en su cuenta de Instagram. Sueños e ilusiones que, de momento, no pasan por dar el salto al foco mediático.