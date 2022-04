Manuel Díaz “El cordobés” recuerda con dolor la primera vez que vio a su padre

La entrevista de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, realizada por Anne Igartiburu, ha dejado innumerables titulares. El torero se ha abierto en canal para contarle a la presentadora los ‘10 momentos’ más importantes de su vida y se ha sincerado con ella.

Pero si hay un hecho que ha marcado su vida es ser el hijo no reconocido de uno de los mitos del siglo XX: el torero más mediático de la historia, Manuel Benítez “El cordobés”. Conseguir el reconocimiento de su padre y demostrar la filiación se convirtió en su lucha diaria hasta que, en 2016, consiguió demostrar legalmente que era su hijo biológico.

Aunque él no tenía ninguna duda de que era su hijo, Manuel no paró hasta que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmó la paternidad. La lucha en los juzgados le dejó muy tocado por el rechazo que sintió durante el proceso: “Viví momentos muy amargos y de rechazo en ese proceso judicial. Tengo documentación muy fuerte del proceso de la investigación de paternidad y está en un cajón metido. No saldrá nunca en ningún lado. Es cosa mía, ni me interesa que se airee”.

Manuel Díaz siempre ha buscado el reconocimiento de su padre

El ex de Vicky Martín Berrocal ha hablado de los escasos recuerdos que tiene de su padre y ha rescatado el momento más traumático junto a él, así como su último acercamiento al mítico torero. “Esto es una primicia, porque ha pasado hace escasamente 15 días. Fui a Córdoba, a donde él tiene la finca. Pasé por un bar donde él para y entré. La camarera al verme se puso blanca y me pidió hacerme una foto. Le dije que claro pero que nos la hiciéramos al lado de la foto del maestro [su padre]. Ya no sé qué pasó luego, tengo que volver para enterarme. Estoy abierto y dispuesto, si él me pidiese que fuese iría”, ha confesado emocionado.

Aunque su infancia está marcada por el traumático recuerdo de su ausencia, idealiza a su padre

“Idealizo a este hombre y tengo un encuentro de los dos idealizado en mi mente. Estaríamos tranquilamente y le diría ‘por qué hemos perdido el tiempo, lo hubiésemos pasado bien juntos’. Yo no quiero nada”, asegura el torero, sin rencor a pesar de los desplantes de su padre. “Sin decirnos nada, lo importante es estar y hablaríamos de 20.000 cosas de nuestra profesión, de la vida, no creo que me diese muchas lecciones de padre”.

Con dolor, Manuel Díaz ha recordado uno de los momentos más traumáticos de su infancia: el día que vio por primera vez a su padre y sintió de lleno su rechazo. El encuentro se produjo cuando su madre le llevó a la casa del torero para que lo conociera: “Llegó un coche y se paró, mi madre me dijo ‘ese es tu padre, corre’. Me agarré a la ventanilla del coche, él me miró y le dijo al chofer, ‘tira, tira’, y me llevó en volandas agarrado a la ventanilla calle abajo. Esa fue la primera vez que le vi a 30 centímetros de mi cara”.

El reencuentro de padre e hijo, más cerca que nunca

A pesar de los desplantes de su padre, la actitud siempre comprensiva del padre de Alba Díaz, y la buena relación que mantiene con su hermanastro, han acercado a padre e hijo en los últimos tiempos. La posibilidad de un encuentro no es ninguna quimera y el veterano torero ya ha hablado de ello: “Estamos ahí. Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos”, dijo Benítez.