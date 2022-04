La crónica de Marta Robles: A las influencers rusas no les duelen los muertos, les duele Chanel

Lunes

La matanza de Bucha nos ha dejado tan conmocionados como si desconociéramos que los seres humanos sacamos lo peor de nosotros mismos en todas las guerras. No es la primera vez que los soldados rusos actúan de esta manera tan brutal y dejando un reguero de cadáveres de civiles, previamente torturados. Es el método Zachistka,un término no oficial de la jerga militar pero sí oficioso, que se traduce como «operación limpieza», y que implica matar sin compasión a todo bicho viviente, además de abusos sexuales, saqueos e impiedad. Ya lo hicieron en Chechenia. Pero, cuando se habla de esta barbarie, de disparos y bombardeos a civiles que nos arrancan las lágrimas, no puedo evitar recordar el asalto a la panadería de Sarajevo. No hace tanto. Tampoco dejo de pensar que los soldados nunca son hermanitas de la caridad, ni en el lado de «los buenos»...

Martes

Títulos con suspensos. Si algo nos hace compasivos y empáticos es el conocimiento, el estudio, la formación. La de nuestros hijos cada vez va a ser más laxa. Los legisladores han decidido que puedan obtener títulos con suspensos. Es decir, que han bajado el listón. Y ya está. Si antes tenían que llegar hasta esta raya, ahora es un poco más abajo. Porque la medida está. En nuestro mundo todo se mide, no nos hagamos líos. Y abocar a nuestros hijos a que no se preocupen por los resultados es una falacia, además de un intento de hiper protección que multiplicará sus inseguridades en cuanto se tengan que enfrentar a ellos fuera de las aulas: en los trabajos, en las relaciones, en la vida cotidiana... Exigiéndoles cada vez menos (pero exigiéndoles algo, todo se puntúa y siempre hay un «hasta aquí»), cada vez reducimos más el esfuerzo y su resistencia a la frustración.

Influencers rusas rompen y cortan sus bolsos de Chanel FOTO: CAPTURA DE PANTALLA CAPTURA DE PANTALLA

Miércoles

Fin de las mascarillas tras la Semana Santa. Sanidad anuncia, por fin, la fecha en la que nos quitarán el «bozal». Adiós a las mascarillas tras la Semana Santa. Aunque, con este anuncio, para mí que habrá muchos que se las quitarán en vacaciones… Los que lo harán cuando les de la gana son los catalanes. Sus dirigentes han decidido que tomarán las medidas a su manera. Como les ha ido tan bien en la pandemia es lógico... Con todas las prevenciones, este anuncio del fin de un tiempo pasado, que no siempre fue mejor, por más que se empeñara Jorge Manrique, nos devuelve algo de esperanza en estos tiempos de guerra y crisis. Eso sí, las imágenes de China confinada no ayudan a creer que todo esto pertenece ya al pasado…

Jueves

Influencers rusas contra Chanel. Que maten a mujeres y niños inocentes, que se distribuyan imágenes internacionales de las actuaciones de los soldados rusos en Ucrania, que haya un genocidio y futuros juicios y que España, como otros 25 países europeos ,opte por expulsar a más de 25 diplomáticos rusos, no les importa nada a las chicas rusas más ideales del planeta. Lo que les duele de verdad, es que no les dejen comprar sus bolsos de Chanel y llevarlos a donde les plazca. Chanel, además de cerrar sus comercios en Rusia, ha decidido que, si un ruso quiere comprar en sus tiendas, tiene que firmar que no los introducirá en Rusia… Y claro, la indignación de las influencers rusas se ha desatado y han empezado a destrozar sus bolsos de más de 6.000 euros, en protesta por esta «rusofobia». Ante este «drama», la portavoz de Exteriores rusa se ha encargado de recordar que «Chanel simpatizaba con el Tercer Reich»,cosa que no impidió que las influencers compran sus bolsos y accesorios…

Viernes

Las mascarillas de Luis Medina. Tengo cariño personal a este hombre, uno de los más bellos, por cierto, de la sociedad española. Pero me temo que, en esta ocasión, el efecto halo, que hace creer que los bellos lo tienen todo bueno, no le va a servir para que no se cuestione el asunto de la venta de mascarillas. Porque tiene razón:se puede gastar el dinero que gana de manera legal, donde guste (él en un yate y en bonos y su socio en unos cuantos relojes, coches de lujo y estancias millonarias, además de una casa); pero el asunto es si las grandes comisiones que cobraron por guantes y mascarillas fueron de verdad legales y si el material que vendieron era o no defectuoso. Hay que investigarlo todo, las responsabilidades políticas … Pero en medio de la indagación, la sociedad se sorprende de que su tragedia pudiera dar lugar a tanto beneficio…