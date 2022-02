La crónica de Marta Robles: Que sí, que no... Por fin nos quitamos las mascarillas y sube el salario mínimo

Lunes

La ministra Darias confirma que se ha aprobado prescindir de la mascarilla en exteriores… Pero, ¿no dijeron hace una semana lo contrario? Esta solidez de criterio es imbatible.

La Iglesia se molesta porque el PSOE cree una comisión independiente solo para investigar los abusos de la Iglesia. ¿Por qué? ¿No debería ser la Iglesia la primera interesada en acabar con lo que más daño le hace? ¿Acaso quiere diluir sus abusos sexuales a menores entre otros, en vez de reconocerlos, expiarlos y condenarlos no como faltas en su organización, sino como los actos delictivos que son?

Albert Rivera se va del despacho de abogados Martínez Echevarría con la sombra de la sospecha de haber sido vago e improductivo… Toma ya. Si es que la vida laboral fuera de la política es muy dura; tal vez por eso hay quien dice que a Ciudadanos no volverá, pero que anda acercándose mucho al PP.

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera FOTO: ÓSCAR J.BARROSO / EUROPA PRESS ÓSCAR J.BARROSO / EUROPA PRESS

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ambas psicólogas sin experiencia profesional, ¡saben de todo! ¡Hasta de política fiscal! Por eso, explican y defienden ellas mismas un plan para subir los impuestos, aunque Europa haya hecho lo contrario.

Martes

Javier Bardem y Penélope Cruz competirán como mejor actor y actriz en los Oscar 2022. Menos mal que allí no han hecho una categoría única, porque entonces competirían entre sí. Enhorabuena a esta pareja que tantas alegrías nos da.

Finalmente tirarán Valdecañas y los ecologistas están felices. Y es cierto que no se puede construir sin pensar en el medio ambiente, pero los habitantes del pueblo dicen que se van a la ruina y que en ellos no piensa nadie. Ni Salomón sabría decidir en este caso.

Benedicto XVI pide perdón por los abusos. Nunca es tarde, pero, ¿se acaba de enterar?

El Papa Benedicto XVI FOTO: Michael Sohn AP

Parece que eso de que Macron se sentara a seis metros de Putin tiene que ver con que se negó a que le hicieran allí un test de antígenos para que no se quedaran con su ADN, que buenos son los rusos…

Miércoles

Sube el salario mínimo con carácter retroactivo al 1 de enero. 1.000 euros en 14 pagas. No era lo pactado con la patronal, pero… Ojalá sea para bien y no destruya empleo. Es una subida pequeña, pero van muchas. Y los empresarios aún sufren la crisis.

El covid se va poco a poco, pero hay un millón de personas que sufren síntomas de la enfermedad de manera persistente y en las últimas 24 horas han muerto 364 personas, de todo tipo. El covid no hace distinciones. El Rey Felipe VI lo tiene. Por suerte, con síntomas leves.

El Rey Felipe VI tiene covid FOTO: Gustavo Valiente Europa Press

Irene y Pablo van al juzgado para testificar contra un periodista que presuntamente acosó a sus hijos y aparecen tan cogiditos de la mano y tan mimosos que parecen Felipe y Letizia.

Parece definitivo que Esther fue atropellada y abandonada. La pregunta es: ¿por alguno de sus vecinos?

Jueves

¡Queralt Castellet, medalla de Plata en Pekín en la disciplina de snowboard halfpipe!

Vuelven las lluvias… Son pocas y en el norte, pero que vuelvan, por favor.

Y ahora sale la otra Montero, a contestar a Irene y a Ione sobre su plan de reforma fiscal, y les dice que no es oportuno y que espera un informe de expertos al respecto. Pues, oye, le han saltado a la yugular.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que quiere una «pausa en las relaciones con España». El ministro Albares no es el único estupefacto… Dicen que es una maniobra de distracción para que no se hable de las acusaciones de corrupción de su hijo, pero que no nos quiere, a los españoles no nos quiere.

El presidente de México, Andrés López Obrador FOTO: EDGARD GARRIDO REUTERS

Champán, patatas, espumillón… En las fiestas de Boris Johnson no faltaba de nada. ¿Se irá del número 10 de Downing Street y dimitirá como primer ministro? No, si puede evitarlo.

Las reyertas de bandas juveniles le dan la excusa a Monasterio para atacar a los inmigrantes ilegales. ¿Qué responde Ayuso? «Que muchos integrantes de las bandas latinas son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como usted, como Abascal y como yo». Ole.

Bye bye, mascarilla obligatoriaen exteriores.

Viernes

Los letrados del Congreso dan validez al voto de Casero y no anularán la votación de la reforma laboral. Hombre, es que, si elegiste la opción A, luego no puedes ir a por la B… Pobre hombre, me da una pena. Cómo lo debe estar pasando…

¿Qué va a pasar en Castilla y León? Un popular me dice que esperan 34 escaños, que tendrán que pactar con Vox y que si perdieran sería el fin de Casado. ¿Y el enfrentamiento Ayuso–Egea?, pregunto. «No te equivoques: Egea cumple órdenes de Casado, y él quiere a Ayuso fuera de la política», me dice. Ojiplática.