La crónica de Marta Robles: “Entre la tragedia de Ucrania y el «marrón» del PP”

Lunes

Nos levantamos con el «marrón» popular. Resaca de la manifestación multitudinaria frente a la sede del partido en Madrid, pro Ayuso, y Casado ya a la baja, con los barones en contra y el deseado, Nuñez Feijóo exigiéndole que tome «la última decisión». Pero Casado pide tiempo, y mientras, Ayuso sigue batallando porque «se me ha negado la presunción de inocencia».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso FOTO: Isabel Infantes Europa Press

Pendientes de Ucrania. Que eso sí que es un «marrón» internacional que atañe al mundo entero. ¿Qué estará pensando Putin ahora? ¿Estará pensando ya en la intervención militar?

Villanueva de la Serena y Don Benito aprueban su fusión y se unen para formar la tercera localidad en población de Extremadura, a ver si con esa fuerza, consiguen, qué se yo, que el AVE llegue hasta allí, por ejemplo.

Científicos españoles crean un fármaco que frena la metástasis en cáncer de mama. Está sí que es una noticia importante.

Martes

Los apuñalamientos en Génova están dejando muchos cadáveres entre los populares. Ya hay 15 de los 17 barones que no apoyan a Casado. Almeida dimite de la portavocía nacional; también dimite Belén Hoyo, presidenta del comité electoral, Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte… Y, ¡tachán! La dimisión más esperada: García Egea… Antes lo había hecho Ángel Carromero, director general de Coordinación de Alcaldía del Ayuntamiento (se ha dado de baja como afiliado) y Ana Vázquez, responsable del PP en el exterior. Casado se despide en el Congreso y ya parece que habrá un Congreso Nacional extraordinario… Seguimos para bingo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados como presidente del PP y líder de la oposición FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El CIS de Tezanos ya daba buenos resultados al PSOE y malos al PP antes de la crisis del espionaje–Pablo Casado… A lo mejor, después de ella, por una vez, acierta…

Y en Rusia las cosas se calientan con el reconocimiento de la independencia del territorio de Donets y Lugansk, incluido el que está bajo control de Ucrania. Ay. Putin amenaza ya con bombas y tanques… Y este hombre no es de faroles.

Llega a Santiago el avión con supervivientes y fallecidos del Villa de Pitanxo…

Miércoles

Hasta el Papa está angustiado por la situación en Ucrania… Por desgracia, la guerra parece cada vez más cerca

Creían que la pandemia estaba vencida… Pues ahí anda la ómicron sigilosa, sobre la que la Organización Mundial de la Salud advierte con contundencia.

Y, mientras, Mañueco trata de conseguir algo con Vox, que parece empeñado en entrar en el Gobierno o a no facilitar que lo haya…

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz FOTO: Isabel Infantes Europa Press

Entretanto, Yolanda Díaz, anda, dicen, zambullida en cuerpo y alma en esa plataforma que quiere liderar, aprovechando su buena consideración política. ¿A la izquierda del PSOE, pero no tanto como Podemos? Por cierto, que cuando Yolanda «ordene» la izquierda, será cuando Sánchez convoque elecciones y no antes… Por si acaso. Aunque queda muy bien que no quiera aprovechar la debilidad del PP.

Jueves

Putin ataca Ucrania. La guerra ha comenzado… De momento, los americanos y la OTAN piensan qué medidas pueden controlar esta guerra del siglo XX, en el XXI, pero… ya hay decenas de soldados muertos y también de civiles. Y oye, Garzón condena la invasión de Ucrania, pero culpa a la OTAN y pide ¡que no se sancione a Moscú! ¿Que el presidente del Gobierno del que él forma parte ha dicho otra cosa? A Garzón le da igual…

¿Será presidente, en días, Nuñez Feijóo? Bueno, para eso tendría que dimitir Casado y no lo va a hacer hasta la Junta Directiva Nacional de los días 2 y 3 de abril. La coordinadora general del partido hasta la celebración del Congreso será la portavoz, Cuca Gamarra. A ver qué pasa de aquí a entonces…

Hacienda abre una «investigación interna» sobre la filtración de información del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Viernes

Las bombas, los tanques, el poderío de Putin, al que no frenarán las medidas económicas europeas, y que ya sabía (lo dijo Biden, que es quien manda) que la OTAN no actuaría contra él… ¿Cómo es posible que en todos estos años no se haya evitado ese coqueteo de Ucrania con la UE y la OTAN, que le sirve de justificación al sátrapa ruso? Ahora, parece que la suerte está echada, y que a los que no logren irse, les tocará volver al comunismo. Adiós a los sueños, a la libertad… Una tragedia, ya, incluso antes de que mueran todos los que seguro morirán…

Pues nada, que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, al final, sí cobró 283.000 en varias facturas de la compañía Priviet Sportive, pero… De las cuatro facturas, al parecer, solo una tiene que ver con un contrato de la Comunidad Autónoma de Madrid y es de 55.850 euros. En fin, a ver en qué queda todo esto.