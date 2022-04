El último tratamiento estético de Gloria Camila: sabemos qué se ha hecho y cuánto cuesta

Poco a poco, Gloria Camila consolidad su carrera mediática en la pequeña pantalla gracias a su trabajo en ‘Ya son las ocho’, el programa de Sonsoles Ónega en el que colabora varias veces a la semana. Para lucir siempre perfecta ante las cámaras, la joven cuida mucho su apariencia y se somete a diferentes retoques y tratamientos estéticos, y el último ha dado mucho que hablar. La joven publicó una serie de imágenes en sus rede sociales en las que se veía a una profesional ‘afeitar’ su cara con un bisturí, un proceso que despertó muchas preguntas entre sus seguidores a las que ahora ella ha dado respuesta.

Gloria Camila ha aclarado que no se afeitó la cara, sino que se sometió a un innovador tratamiento estético que recibe el nombre de dermaplaning, “un método de exfoliación físico que consiste en utilizar un bisturí de calibre 10 para raspar suavemente la capa superior de la piel constituida por células muertas, con el fin de revelar una tez más brillante y suave”, según se apunta desde la web oficial de Cderma, una clínica especializada en esta técnica.

El rostro se verá mucho más uniforme después de someterse a un dermaplaning, cuyas sesiones no suelen superar la media hora. Además, es indoloro y no tiene ningún efecto secundario, más allá de que la piel se volverá algo más sensible a la exposición al sol y se deberá utilizar un protector adecuado.

Las células de la piel están renovándose de forma continua, por lo que se recomienda someterse a este tratamiento cada veinte días. Teniendo en cuenta esta periodicidad, muchos pueden pensar que su coste no está al alcance de todos los bolsillos, pero lo cierto es que no suele superar los 100 euros, y, en función de la clínica, se puede incluir una limpieza de cara o combinar con otras técnicas.

No es este el primer tratamiento o retoque estético al que Gloria Camila se somete. Aunque asegura que nunca ha pasado por quirófano, la joven sí ha reconocido que aumentó el volumen de sus labios mediante ácido hialurónico y que confió en otras técnicas no invasivas para verse mejor.