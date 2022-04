Gloria Camila presenta su nuevo negocio de moda

De un tiempo a esta parte, Gloria Camila se gana la vida en la pequeña pantalla. La joven comenzó estudios en Moda, pero finalmente ha convertido la televisión en su principal trabajo. Compagina su carrera en los medios con las plataformas digitales, donde también genera unos cuantos ingresos gracias a las colaboraciones publicitarias. Por si todo esto fuera poco, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano acaba de anunciar otro proyecto que le permitirá obtener beneficios gracias a una de sus pasiones: la ropa. Se ha registrado en una plataforma que facilita la venta de prendas de segunda mano, y teniendo en cuenta su número de seguidores, no le faltarán interesados.

“Hola chicos. Vengo a contaros una cosita nueva. Estoy bastante contenta, ilusionada, y también un poco triste, porque al final han formado parte de mi vida”, ha comenzado diciendo Gloria Camila sobre las prendas de las que se va a deshacer. Al parecer, su mudanza ha sido el punto de inflexión necesario para decidirse a poner a la venta todo lo que ya no usa o no encaja con su nuevo estilo: “Tengo muchísima ropa que ya no me pongo y que sé que no me voy a poner, y esas prendas se merecen una vida nueva”.

De momento, Gloria Camila ya cuenta con más de 800 seguidores en la plataforma de compra-venta, y ha puesto en el mercado 12 prendas de marcas asequibles. De hecho, la pieza con mayor precio no supera los 26 euros. La joven ya ha vendido 4 diseños y se ha hecho con 57,90 euros, a los que también se debe añadir las ganancias relativas a la promoción de la aplicación, puesto que su registro en la plataforma obedece a una campaña de publicidad.

Frentes abiertos

Este nuevo proyecto de Gloria Camila llega en un momento un tanto complicado para ella. Los rumores de crisis entre su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón suenan cada vez con más fuerza, y las declaraciones de los protagonistas no ayudan a calmar la tormenta mediática. La polémica entrevista que la diseñadora concedió a una conocida revista del corazón caldeó todavía más el ambiente, y ante sus declaraciones, su esposo dejó caer que ella necesitaba medicación. Una insinuación que no gustó nada a la andaluza y que puso de manifiesto las enormes diferencias por las que atraviesa el matrimonio.