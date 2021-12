El último retoque estético de Gloria Camila: sabemos qué se ha hecho y cuánto cuesta

Cada vez son más los rostros conocidos que deciden pasar ‘por chapa y pintura’ para mejorar su imagen a través de la cirugía o la medicina estética. En esta ocasión ha sido Gloria Camila la que, a pesar de su corta edad, ha querido someterse a un nuevo tratamiento para lucir un rostro mucho más atractivo. Tal y como ella misma ha confesado, la joven colombiana se ha sumado a uno de las tendencias en lo que a retoques se refiere: la hidratación y el aumento de los labios. Se trata de una técnica que hace que esta parte del cuerpo se vea más voluminosa y jugosa.

El tratamiento consiste en la inyección de ácido hialurónico en los labios, una sustancia que se encuentra en el cuerpo humano de forma natural pero que se va perdiendo con el paso del tiempo. En los últimos años las innovaciones en medicina estética han permitido la utilización de este principio activo incluso para modificar la estructura facial, como la forma de la nariz, los pómulos o la barbilla. Pero, ¿cuánto puede costar este procedimiento? En el caso de la clínica a la que Gloria Camila ha acudido, la inyección de ácido hialurónico en los labios asciende a los 350 euros por vial, aunque lo más probable es que la hija de Ortega Cano no haya pagado nada.

Al parecer, ella y la clínica han llegado a un acuerdo de publicidad y la joven ha compartido una serie de publicaciones sobre su tratamiento ante los más de 800.000 seguidores de su cuenta de Instagram, lo que invita a pensar que el aumento y la hidratación de sus labios podría haberle salido gratis.

Aunque a Gloria Camila siempre le han perseguido los rumores de retoques estéticos, la joven señaló hace unos cuantos meses que nunca se había sometido a ningún tratamiento en la cara. “No he me puesto labio, no tengo ninguna operación estética, ni retoque, excepto el pecho”, aseguró. Además, reveló que pensó en hacerse una bichectomía, un procedimiento que consiste en eliminar las bolas de Bichat para adelgazar el rostro, “pero menos mal que no me la hice porque envejecemos y a la larga se nos descuelga la cara”.

De este modo, el aumento y la hidratación de labios al que se acaba de someter sería uno de sus primeros retoques estéticos en la cara.