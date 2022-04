Lucía Pariente cuenta cómo es Gloria Camila detrás de las cámaras: “Carente de educación y sibilina”

Gloria Camila vuelve a estar en boca de todos por los recientes conflictos y polémicas que han salpicado a su familia. La entrevista que Ana María Aldón concedió a una conocida revista del corazón alimentó todavía más los rumores de separación entre ella y el torero, unas habladurías que han obligado a la joven colombiana a pronunciarse en el programa de televisión donde trabaja. Ahora, Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, ha aprovechado la exposición mediática de la hija de la Jurado para acometer contra ella y revelar una supuesta cara oculta que muestra cuando las cámaras dejan de grabar.

Lucía Pariente, que coincidió con Gloria Camila en ‘Supervivientes’, se ha mostrado de lo más crítica con la joven. No es de extrañar, teniendo en cuenta los lazos de amistad que la unen a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, enfrentados desde hace tiempo con la colombiana. Sobre ella, la madre de Alba Carrillo ha señalado en el portal ‘Outdoor’ que “es una chica que deja mucho que desear carente de educación y respeto”. Además, sobre su trabajo en un programa de televisión, considera que “ahora intenta ir de fina y culta, pero tiene de ambas lo que yo de ladrillo”.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho' FOTO: Mediaset

La exsuperviviente arremete contra Gloria Camila por, según ella, basar su trabajo en televisión en criticar a su hermana a Rocío Carrasco, sin ni siquiera haberle dado la oportunidad de escucharla. “Todo el mundo tiene derecho a trabajar pero no compro nada de lo que dice. Lo que tiene que hacer es llamar a su hermana o dejar de hablar de ella. No puedes ganarte el pan hablando de personas que tú no quieres ni respetas”, espeta Lucía Pariente, que da alguna pista sobre qué ocurrió para que las hermanas terminaran tan distanciadas: “hay algo que no le ha gustado a Rocío Carrasco y como Gloria Camila no quería entrar en razón, cada una siguió su camino por separado”.

Del mismo modo, Lucía Pariente se ha mostrado igual de crítica con Rocío Flores, a quien, como a Gloria Camila, tacha de “sibilina”. Sobre la nieta de la Jurado, que coincidió con ella en el plató de ‘Gran Hermano VIP 6′, asegura que se comporta de forma diferente cuando su padre, Antonio David, está con ella, alimentado una vez más las opiniones que aseguran que la chica está “manipulada” por el malagueño.