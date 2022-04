Tamara Gorro ya se recupera de su operación de vesícula: “Ha sufrido muchísimo”

Este martes Tamara Gorro revolucionó a sus más de dos millones de seguidores en Instagram por un problema de salud por el que tuvo que ser operada de urgencia. Desde la cama del hospital, donde se encontraba ingresada, la influencer grabó un vídeo donde explica que tenía que “pasar la ITV” por un problema en la vesícula: “Hoy me he enterado de la noticia que tengo que bajar a quirófano”.

“Sabéis que llevo con problemas digestivos mucho tiempo, pero desde que estoy enferma mi perdida de peso no solo ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo; también es porque cada cosa que ingiero la vomito. Después de hacerme muchísimas pruebas, el equipo médico ha llegado a la determinación de tener que quitarme la vesícula porque está muy pequeñita y muy engrosada. Ellos creen que van a solucionar el problema quitándola, pero en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro no lejano”, relataba en sus redes sociales.

Pues bien, un día después de la intervención, Gorro ha informado a su “familia virtual” a través de un post en Instagram que todo a ido fenomenal: “¡Prueba superada!”. “Ya me voy para casa, me dijeron que era una operación sencilla, aunque no deja de ser un órgano. Dicen que mi vesícula ha sufrido muchísimo, que estaba horrorosa”, confiesa en stories.

Aunque todo ha salido fenomenal, la influencer reconoce que “la noche la he pasado fatal”; pero afortunadamente ya ha sido dada de alta: “Ahora ya a casita, tranquila, con los niños, mimos y demás”. Y con el humor que le caracteriza se atreve a bromear sobre sobre su depresión: “No me han podido arreglar la cabeza. Dije a ver si un dos por uno, pero no, no ha habido manera, así que de momento a recuperarse de la vesícula”.