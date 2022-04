Tamara Gorro hace las paces con su pasado

De blanco impoluto y con los nervios a flor de piel fue imposible reprimir las lágrimas para parte del público al ver la emotiva reaparición de Tamara Gorro (Madrid, 1987) en la presentación de su cuarto libro «Cuando el corazón llora» (HarperCollins), un diario íntimo y personal con el que la autora busca que los lectores «sepan por qué tengo esta personalidad». Un evento presentado por Tania Llasera que contó con la actuación de India Martínez al piano y el debut de su sobrina, que representó algunos de los momentos más duros de la infancia de la «influencer» que le han llevado a su estado actual. Su ex pareja Ezequiel Garay, familia, amigos, seguidores y un gran número de rostros conocidos entre los que se encontraban Cristina Cifuentes, Paz Padilla, Nuria Fergó, Makoke y Gloria Camila, entre otros, acudieron hasta la Casa del Lector del Matadero de Madrid para apoyarla en su gran día y disfrutar del «show» que había preparado con gran ilusión.

Sin miedo a gritarlo públicamente y con el objetivo de desestigmatizar la salud mental, Tamara confesó que se encuentra viviendo su peor momento tras ser diagnosticada hace dos meses de «depresión grave con trastorno de ansiedad mental», un problema contra el que lleva combatiendo más de un año y medio, y en el que se centra su nueva publicación. «Me hubiese encantado no haber escrito este libro, pero hacerlo me ha hecho sentirme como me siento hoy, libre», aseguraba emocionada.

Ezequiel Garay, su gran apoyo

Este libro surgió inesperadamente, «me di cuenta que estaba rota y tenía que contarlo», ya que en un primer momento la idea era relatar la vida de Ezequiel Garay, «un regalo» para el padre de sus dos hijos, aunque por entonces su relación ya empezaba a hacer aguas. A él le dedicó una mención especial con la mano en el corazón durante el acto: «Vas a estar aquí y lo vas a estar toda la vida. Te quiero».

En este libro, Gorro se arma de valentía para hacer un recorrido sincero por una desconocida infancia marcada por tres experiencias: la soledad por la ausencia de una madre que «trabaja mucho», la muerte de su padre en 1995 y los abusos sexuales sufridos por parte de un desconocido en un campamento en 1999. Todo este pasado, unido a la situación actual que atravesaba, hizo que su separación matrimonial del futbolista argentino fuera la gota que colmara el vaso de ese «vacío inexplicable» y por la que tuvo que pedir ayuda a profesionales: «Si no hubiese sido por mi terapeuta y mi psiquiatra no sé qué hubiera sido de mi». Reconoce que estos hechos le han marcado de por vida en su forma de ser: sobreprotectora con sus hijos, sufridora e incluso, avergonzada de su físico. Es por ello que con esta publicación, Tamara trata de hacer las paces con su pasado para mejorar el presente y disfrutar del futuro. Un proceso costoso, pero en el que se muestra muy optimista: «Vida solo hay una y yo tengo que dar mucho por saco todavía». Confiamos en volver a disfrutar de su vitalidad e incansable sonrisa muy pronto.