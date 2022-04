Tamara Gorro, operada de urgencia por un problema en la vesícula

Tamara Gorro ha revolucionado a sus más de dos millones de seguidores en Instagram por un problema de salud por el que tiene que ser operada de urgencia. Desde la cama del hospital, donde está ingresada, la influencer ha grabado un vídeo donde explica que tiene que “pasar la ITV” por un problema en la vesícula: “Hoy me he enterado de la noticia que tengo que bajar a quirófano”.

“Sabéis que llevo con problemas digestivos mucho tiempo, pero desde que estoy enferma mi perdida de peso no solo ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo; también es porque cada cosa que ingiero la vomito. Después de hacerme muchísimas pruebas, el equipo médico ha llegado a la determinación de tener que quitarme la vesícula porque está muy pequeñita y muy engrosada. Ellos creen que van a solucionar el problema quitándola, pero en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro no lejano”, relata.

“Voy a pasar la ITV, familia virtual”, dice con la mejor de sus sonrisas. “No es el mejor momento para operarme pero tengo que hacerlo, hay que pasarlo. La parte positiva es que voy a adormir con la anestesia general”.

Y con la positividad que le caracteriza concluye su intervención asegurando que “va a salir todo perfecto”. Pero Tamara Gorro no está sola en este difícil momento, además de su “familia virtual”, tal y como ha mostrado en el vídeo, en la habitación del hospital está acompañada por una foto de sus hijos y varios dibujos de ellos. Aunque su ex marido, Ezequiel Garay, por el momento no se ha pronunciado, estamos seguros que está junto a ella para darle el cariño y apoyo que necesita tras la intervención.