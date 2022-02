Tamara Gorro desvela: “Tengo depresión con grado bastante grave y trastorno de ansiedad”

Después de meses especulando sobre el estado de salud de Tamara Gorro, tras su “desconexión” de las redes sociales y su ruptura con Ezequiel Garay, finalmente la influencer ha cogido fuerzas para alzar la voz y confesar a su “familia virtual”, sus más de dos millones de seguidores en Instagram, que sufre depresión y trastorno de ansiedad.

“Llevo días queriendo lanzar este mensaje. Yo no soy nadie importante, pero considero que tengo este perfil en el que me puedo hacer eco de cosas que puedan ayudar. La enfermedad que tengo la tienen millones de personas, yo llevo un año y medio combatiéndola”, relata Gorro a través de sus stories en Instagram.

“Yo tengo el diagnóstico de una depresión con grado bastante grave y trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte, me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas, y no ayudan ciertas cosas”, asegura haciendo referencia a aquellos ‘haters’ que dudan de su estado psicológico y emocional. “A mí no me influyen esos mensajes, pero pueden hacer mal a gente que lo está pasando. Como cuando subí el video del viaje a Estados Unidos, en el que me ponían: ‘¡Qué fuerte!, ¿pero esta no estaba mala?’; ‘¿Pero no estaba triste?’; ‘¿Esta qué hace bailando?’; ‘Mira, ¡y se va a la peluquería y se pone el labio rojo!’. ¿Pero qué sabéis lo que la gente pasamos? ¿Qué tenemos que quitarnos la vida?”, dice visiblemente molesta.

Tamara Gorro

Tamara confiesa, además, que su psiquiatra le ha ajustado la medicación ya que no descansaba bien y “cada vez estoy mejor, pero nos tenemos que permitir estar mal”.

Una valiente reflexión de Tamara Gorro con la que visibiliza la importancia de la salud mental y, seguro, despierta las conciencias. Apoyada en los suyos, la influencer lucha día tras día para volver a ser la misma “mamá molona” que alegraba las redes sociales con su sonrisa y vitalidad incansable.