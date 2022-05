Así ha sido el homenaje a Rocío Jurado, lleno tensión, lágrimas y ausencias

Como cada año, la familia de Rocío Jurado se ha reunido para rendirle homenaje en el día de su muerte en Chipiona, su localidad natal. Aunque la artista falleció el 1 de junio, este año han querido celebrar los diversos actos hoy, sábado, para que todos pudieran asistir, aunque algunos han declinado la invitación. La cantante nos dejó hace 16 años pero gracias a su familia sigue viva diariamente y el clan Mohedano continúa siendo uno de los más mediáticos y polémicos de la prensa del corazón.

La misa ha comenzado a las 11 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Durante la celebración, se han vivido momentos muy emotivos. Gloria Camila, José Ortega Cano, Rosa Benito o David Flores han sido algunos de los rostros familiares que no han querido perderse este día tan especial. Una de las ausencias más sonadas ha sido la de Rocío Flores y Rocío Carrasco. Aunque no se esperaba la asistencia de la hija de Rocío Jurado, ha llamado mucho la atención que su hija no haya estado presente. Ana María Aldón también ha decidido no asistir para no tomar protagonismo en el homenaje y no ha acompañado a su marido en este día tan importante para él.

Gloria Camila, David Flores, José Antonio, Rosa Benito and Gloria Mohedano durante el 16 aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Rosa Benito no ha parado de llorar durante toda la misa, rota de dolor. La exmujer de Amador Mohedano no ha podido evitar romperse tras recordar a la que fue su cuñada. El hermano de Rocío Jurado tampoco ha ido al homenaje, algo que también ha sido muy llamativo. Según Rosa Benito, no ha ido porque “él nunca viene, no porque esté yo”.

“El que quiera venga y el que no que no venga” decía Ortega Cano al llegar al Santuario de la Virgen de Regla. “Aquí es la casa de Dios, puede venir quien quiera”, declaraba Rosa Benito. “No le vamos a prohibir a nadie que venga a misa”, recalcaba José Antonio Sánchez sobre la ausencia de Rocío Carrasco.

Gloria Camila y su sobrino David Flores se han fundido en un emotivo abrazo dentro de la iglesia y han protagonizado uno de los momentos más emotivos del homenaje. Tras finalizar la misa, se han desplazado al cementerio y después a un restaurante a comer todos en familia.

A pesar de ser un día muy importante para todos los del clan, la tensión entre los asistentes se palpaba en el ambiente. Dentro de poco se inaugurará el museo dedicado a Rocío Jurado y, aunque a todos les parece una buena noticia, ninguno va a asistir. Gloria Mohedano se ha mostrado muy tajante con la prensa y ha vuelto a lanzarle un dardo envenado a su sobrina Rocío Carrasco: “la familia no se elige”. Gloria Camila también ha declarado que, aunque la inviten, tampoco va a visitar el edificio dedicado a su madre.