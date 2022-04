La tajante respuesta de Ana María Aldón a Gloria Camila sobre su matrimonio

La relación de Ortega Cano y Ana María Aldón sigue dando mucho que hablar. El matrimonio, que parece que arrastra una crisis desde hace un largo tiempo, está pasando por un momento tenso. Las discrepancias entre ambos y entre todos los miembros de la familia están separando más al diestro y a la colaboradora de ‘Viva la Vida’. Y es que parece que a la familia del torero no le gusta mucho que la andaluza hable de su vida privada y de su relación en televisión.

Ahora que todos sus problemas son públicos y que todo el mundo opina sobre ellos, Aldón se sienta semanalmente en su programa y da un parte sobre el estado de su matrimonio. Aunque ella sigue defendiendo que están bien, es cierto que lo que se muestra es una realidad totalmente distinta. Desde la llamada telefónica de Ortega Cano a ‘Viva la Vida’, su mujer ha sido muy tajante con todos los que han opinado sobre ella y sus antiguos problemas de salud mental. A la andaluza le sentó muy mal que dijese que no se tomaba la medicación y aclaró que ahora mismo no la necesitaba, así que por eso no se la estaba tomando.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

La colaboradora se ha ganado el cariño de la audiencia y, desde hace un tiempo, no se queda callada ante nadie, sea familia o no. Por eso, ha querido contestar en esta ocasión a la hija de su marido, Ortega Cano, tras sus últimas declaraciones sobre la mujer de su padre. La hermana de Rocío Carrasco insistía esta semana en que le gustaría que las cosas de su familia y de su casa se hablasen de puertas para dentro y en el ámbito privado y Aldón no ha dudado en contestarle públicamente. La diseñadora ha reivindicado su derecho a hablar de su vida y de lo que ella quiera, al igual que hace el resto de la familia. “¿En cuanto a qué no debo contar? Si entra mi marido por teléfono y dice algo que no es así, pues tengo que decir que no es así”, respondía la colaboradora. “Ella puede hablar donde quiera y yo también, tengo el mismo derecho que todos”, aseguraba tajantemente.

Seguro que a Gloria Camila no le han sentado muy bien las últimas palabras de la madre de su hermano pequeño y volverá a contestarle en su programa esta semana. Mientras tanto, Ortega Cano parece que no se termina de posicionar y se mantiene al margen entre los problemas de su familia con su mujer.