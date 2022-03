Gloria Camila habla alto y claro sobre la crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón: “Vamos a salir de esta entre todos”

Gloria Camila ha reaparecido este lunes en ‘Ya son las Ocho’ para abordar las últimas polémicas familiares. Y es que hace tan solo unos días, Ana María Aldón reivindicaba su lugar dentro de su relación con Ortega Cano con unas incendiarias declaraciones: “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo”, deslizó en ‘Viva la vida’ ante el asombro de todos los presentes en plató.

Ana María Aldón se hunde en 'Viva la vida' FOTO: Mediaset

En lo que respecta a Gloria, ha querido manifestarse y explicarse con total sinceridad sobre la realidd de esta historia: “Yo personalmente no comparto que haya dado esas declaraciones públicamente porque yo siempre digo que esas cosas se deben de quedar en casa. Puedo comprender lo que ha querido decir, pero es que hasta percibí alegría en ciertos compañeros cuando ella dio ese tipo de titulares, ha comenzado diciendo la protagonista.

“Yo sé que últimamente no es la mejor etapa de mi padre ni de la familia en general. Mi padre es una persona que lo siente todo muchísimo y que no le gustan nada la polémica ni las discusiones. Si se habla del tema de mi padre es porque los programas sacan temas del pasado con mi madre. Ana María siempre ha tenido su momento y su lugar. Tienen a mi hermano pequeño que es para comérselo, y al final no pasa nada porque en algún momento todo se caiga para poder reconstruirse uno mismo. Yo les veo bien pero que es normal que todo lo que está pasando afecte en una relación, pero ellos se quiere muchísimo y vamos a salir entre todos de esta” ha explicado de forma clara y tajante.

Además, le ha mandado un mensaje a todas esas mujeres que acudirán mañana martes, por el Día de la Mujer, al concierto que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid y que lleva por título ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’. Pasen y vean.